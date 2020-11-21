牛津最新研究：新冠患者康復後 半年內免驚二次感染

新冠肺炎恐二次感染是全球矚目公衛議題之一，週五 (20 日) 牛津大學一項新研究顯示，曾感染新冠肺炎的人至少在六個月內再次染疫的可能性「極低。」

英國牛津大學的一份最新研究報告帶來好消息，那些曾罹患新冠肺炎的人可以在至少 6 個月內避免再次受到感染，這對理解新冠 (Covid-19) 免疫機制如何運作邁出重要一步。

牛津大學醫院於 4 月到 11 月展開近 30 週的研究時間，僱用了 12,180 名公衛人員，並進行抗體檢測。

調查結果顯示，在沒有抗體的 11,052 名員工中，有 89 名出現了新冠感染症狀。但是擁有抗體的 1,246 名員工中沒有一人出現染疫情況。

該研究還發現，擁有抗體的工作人員，在無症狀的情況下進行病毒測試，結果為陽性的可能性較小。

牛津大學納菲爾德學院資料研究所 David Eyre 教授提到，這確實帶來好消息，因為我們可以確信，至少在短期內，大多數染疫過的人不會再經歷二次感染了。

牛津大學醫院感染預防和控制主任 Katie Jeffery 說，這是一個令人興奮的發現，表明至少能在短期內防止再次感染。

研究人員說，目前還沒有足夠的資料來判斷 6 個月後對初次感染的保護作用。這項研究尚未經過同行評審，研究人員將繼續收集資料，希望了解免疫保護力將能持續多長時間。