台積電寫天價、APEC領袖會議、華為出售榮耀 本周重要大事回顧

晶圓代工大廠台積電受惠 5G 手機與高效運算應用驅動，本周股價一度衝破 500 元大關，最高來到 506 元，市值一度突破 13 兆元大關，續創歷史天價，另一方面，APEC 領袖會議 20 日登場，市場聚焦，美中雙邊代表互動、後疫情時代合作模式，另外，華為為擺脫禁令限制，宣布出售旗下榮耀手機，以下是本周重要大事回顧：

台積電一度衝破 500 元改寫新天價 市值突破 13 兆元大關

台積電近期受惠 5G 手機與高效運算應用驅動，包括蘋果、高通、輝達、聯發科，傳出大舉追單提高備貨量，帶動台積電 5 奈米及 7 奈米等先進製程，產能爆滿，股價也一路走升，本周股價一度衝破 500 元大關，最高站上 506 元，續寫歷史新高價，市值也再突破 13 兆元關卡、達到 13.12 兆元，同寫新猷。

在 5 奈米動能續強下，台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第 3 季寫下的營收新猷，由於客戶看好終端應用前景，先進製程需求暢旺，除第 4 季營收將再寫新高外，台積電也預估今年美元營收將成長 30%。

APEC 領袖會議 20 日登場 聚焦後疫情、台海局勢

亞太經濟合作會議 (APEC) 視訊峰會 20 日登場，美國將由總統川普代表美國與會，中國則由國家主席習近平計劃參與，兩人互動受矚目，而今年 APEC 看點包括台海和南海局勢、尋找後 2020 願景、防疫合作等。

台灣領袖代表則由台積電創辦人張忠謀出任，這也將是張忠謀第四度被委派為領袖代表，總統蔡英文也交付兩大重要任務，包括傳達防疫成果與貢獻、鞏固台灣在全球供應鏈的地位。

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華為出售榮耀 聯發科緊箍咒解除可望受惠

華為 17 日宣布，將出售旗下榮耀手機整體業務與資產，交割後將不再持有任何股份，外界看好，聯發科原先即為榮耀供應商，加上大股東是深圳市政府，國產意識與地緣優勢下，聯發科將成此次交易受惠者。

華為聲明指出，由於產業技術要件無法持續獲得，消費者業務面臨巨大壓力，為延續榮耀產品與供應商，決定出售榮耀整體業務資產，交割後將不再持有任何股份，也不參與經營管理決策，收購方為深圳市智信新信息技術有限公司。

法人表示，未來榮耀可望不再受限華為禁令，且若可重獲 Google 行動服務 (GMS) 支援，除了有利榮耀產品在中國銷售，也可重啟海外銷售動能，有助聯發科 5G 晶片出貨進一步升溫。

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蝦皮搶進電支戰場獲准 成首家新加坡商電支機構

金管會 17 日宣布，已核准蝦皮支付申請專營電子支付機構業務，不僅是國內首家新加坡商來台申設的電支機構，也是外資首例，統計目前台灣共有 5 家專營電子支付機構，及 23 家兼營電子支付機構。

金管會進一步表示，蝦皮支付目前屬經濟部所主管的第三方支付服務業，因去年所保管代理收付款項日均餘額達到 31 億元，超過電支條例規範的 1 年日平均餘額 10 億元，因此依電支條例第 3 條第 3 項及第 10 條第 1 項規定，檢具相關申請書件，向金管會申請專營電子支付機構業務許可。

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家登與英特格達成和解 將取回 9.79 億元擔保金

光罩盒廠家登 18 日表示，已與美商英特格 (Entegris) 達成和解，雙方簽訂保密授權協議書，因此無法對外公告和解金額，家登將能取回擔保金 9.79 億元，預計用於充實營運資金，專注半導體本業發展。

英特格先前控告家登侵害其光罩載具及支撐光罩方法專利，智慧財產法院 2019 年 3 月一審判決家登侵害英特格發明專利，應賠償 9.78 億元，家登也提起上訴，並針對英特格發明專利向智慧財產局提出舉發案。

吳田玉：未來十年半導體業年增幅 將超過全球 GDP 3-4 個百分點

日月光投控執行長吳田玉 19 日表示，低利率低通膨的環境至少再延續十年，高科技巨頭將越來越多，更多新興終端產品也將問世，推動產業成長，未來十年半導體產業年增幅，將超過全球 GDP 3-4 個百分點。

吳田玉指出，自 2009 年全球金融風暴後，低利率低通膨環境延續至今，企業拿更多的錢投資新品，新品再為企業賺更多的錢，帶動半導體及網路等高科技產業在過去十年加速成長，全球貧富差距也擴大。

聯發科將斥 24 億元 併購英特爾旗下電源管理晶片產品資產

聯發科 16 日公告，將透過子公司立錡取得英特爾旗下 Enpirion 電源管理晶片產品線相關資產，預計總交易金額約 8500 萬美元，折合新台幣約 24.24 億元，交易完成日期暫定第 4 季，實際日期待相關法律程序完備後交割。

聯發科指出，此次併購完成後，將拓展公司產品線，提供使用在 FPGA、SoC、CPU、ASIC 的整合式高頻與高效率電源解決方案，瞄準企業級系統應用，有助擴大經營規模，提升經營績效與競爭力。