〈東元結盟華新〉力抗寶佳？黃茂雄：此解讀並非不可能 但過於牽強

電機大廠東元 (1504-TW)、電線電纜大廠華新麗華 (1605-TW) 宣布換股結盟，外界解讀，是為了牽制大股東寶佳集團，對此，東元集團會長黃茂雄今 (21) 日親自上陣對外回應，外界解讀也不是不可能，但太過於牽強，股東有任何意見都歡迎溝通。

東元與華新麗華昨 (20) 日宣布換股結盟，東元折價 27% 讓華新入股，外界解讀，是為稀釋大股東寶佳集團持股，黃茂雄對此回應，有新的合資股東入股，其他股東持股比一定會有所改變，對於市場看法並不清楚，但此解讀也不是不可能，但又過於牽強。

東元曾對外界喊話，與相關企業的持股比重逾 5 成，且明年將面臨董事會改選，集團持股比是否有變化，黃茂雄表示，目前不清楚集團持股比，且公司經營不是只看持股比，獲利也是指標，最重要是讓公司經營穩定。

黃茂雄指出，對於寶佳的持股比予以尊重，但寶佳是以單一公司名字，稱說為東元最大股東，不過，東元與相關企業加起來的持股也不少，應該不會輸給寶佳。

黃茂雄表示，寶佳過去持續增加持股，也藉機提醒公司股東的聲音，加上每個股東對公司期望目標不同，經營層需要好好深入研究、學習，讓所有股東對公司運營感到滿意。

東元科技文教基金會今日舉行第 27 屆「東元獎」頒獎典禮，本屆科技類四大領域共有七位學者獲獎，不但打平上屆創下的歷屆最高紀錄，本屆科技類獎七位得主有四位是「國產學者」，在國內從小學攻讀到博士，卻在各自的領域引領全球研究風潮。