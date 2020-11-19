〈APEC領袖會議〉川普代表美國出席？APEC視訊峰會周五登場幾大看點

亞太經濟合作會議 (APEC) 視訊峰會將在本周五 (20 日) 登場，路透報導，一名白宮官員披露，美國總統川普可能代表美國與會，由於中國國家主席習近平也計劃參與，兩人互動受矚目。日經報導，今年 APEC 看點包括台海和南海局勢、尋找「後 2020 願景」、防疫合作等。

受疫情影響，今年 APEC 領袖會議以視訊方式進行。白宮不願評論川普是否會參加 APEC。

川普原定去年參加 APEC 峰會，但主辦國智利爆發街頭示威，最後取消。2018 年在巴布亞紐幾內亞的 APEC 峰會由副總統彭斯 (Mike Pence) 出席，會後美中關係急遽惡化。2017 年的越南 APEC 峰會則由川普本人出席。

川普上周只派遣較低層級官員參加東協峰會，受到輿論批評，當天東協 10 國和日、韓在內的 15 國簽署中國主導的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)。

對川普來說，APEC 將是阻止有利北京任何聲明的好機會。中國則可能像往年一樣，繼續鼓吹多邊主義。

南海局勢和台灣參與

南海爭端可能再次浮上檯面。印度外交部長 Subrahmanyam Jaishankar 上周六抨擊北京「削弱」南海信任，各方應該遵守國際法律，尊重領土完整和主權。

日經指出，外交觀察家還將觀察台灣參加 APEC，今年台灣因為優異的防疫表現受到矚目，台積電創辦人張忠謀將代表總統蔡英文出席 APEC。

尋找「後 2020 願景」

疫情爆發前，2020 年 APEC 峰會的主要目標是決定接替茂物目標 (Bogor Goals) 的願景，身為主辦國的馬來西亞已經暗示新目標應該聚焦在包如性，大馬貿易部長 Azmin Ali 表示，亞洲國家拒絕保護主義，共享經濟繁榮是優先要務。

馬來西亞希望避免重蹈 2018 年巴布亞紐幾內亞 APEC 峰會的覆轍，當時美中關係緊張，領袖無法達成共識發布公報。

1994 年 APEC 在印尼茂物舉辦時立定目標，讓已開發經濟體在 2010 年前、發展中經濟體在 2020 年前，實現自由開放的貿易和投資。循此精神，亞太國家已簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP) 及 RCEP。

防疫合作

APEC 成員占全球人口 40%、全球貿易額一半，以及全球 GDP 的 60%，合作防疫對世界經濟的重要性不言而喻。上周 APEC 部長會議中，21 國官員一致同意合作防疫的重要性。