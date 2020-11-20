〈東元結盟華新〉整合上下游解決方案 鎖定新能源商機搶北美、兩岸市場

電機大廠東元 (1504-TW)、電線電纜大廠華新麗華 (1605-TW) 今(20) 日共同宣布換股結盟，由於雙方在太陽能、離岸風電領域均有布局，看準未來新能源的潛在商機，後續將整合上下游解決方案，並鎖定北美、台灣及中國市場。

華新幕僚長潘思如表示，由於下半年兩家公司在風電市場有大幅度進展，且雙方也是彰芳西島風場陸域工程供應商，因此雙方借重既有在風電上的技術優勢，便在上 (10) 月簽署保密協定，並在本月談定價格。

潘思如補充，華新在美國太陽能事業布局多年，從案場開發、電力系統規畫、建設及施工維運，提供一條龍服務；東元美國子公司則已推動儲能解決方案，雙方合作下，有望加速拓展新能源市場。

東元協理葉文中指出，東元在變電站工程及相關機電產品有優勢，可與華新的電纜、電網強項互補，隨著離岸風電、太陽能等新能源成為趨勢，未來不排除在股權交換後，成立小組並打造出解決方案。

葉文中表示，未來若推出解決方案小組後，將鎖定新能源商機，包括綠能、太陽能、自動化、智能化等，透過雙方聯手合作，鎖定北美、兩岸市場並共同爭取當地標案。

東元引進華新入股，市場解讀，是為力抗大股東寶佳集團，葉文中對此回應，大股東目前希望公司拓展智慧製造、自動化領域，此次合作案，股東們應樂觀其成。