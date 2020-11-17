榮耀轉賣 大股東為深圳市府

周二 (17 日)《深圳特區報》指出，有多家企業發布聯合聲明稱，深圳市智信新信息技術有限公司已與華為簽定買下榮耀品牌的協議，對榮耀相關業務進行全面收購。出售後，華為不再持有「新榮耀」的任何股份。至於收購金額則未透露。

深圳智信新於 2020 年 9 月 27 日成立，註冊資本人民幣 1 億元。其中，深圳國資委 100% 持股的深圳智慧城市科技發展集團持股 98.6%，深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股 1.4%。

該私募基金出資人是由 30 多家榮耀代理商、經銷商共同投資設立，包括蘇寧易購集團、北京松聯科技、深圳市順電實業等等。

聲明指出，此次收購案是榮耀相關產業鏈發起的一場自救和市場化投資，可保障消費者、銷售管道、供應商、合作夥伴及員工的利益。而在新股東全力支持下，新榮耀可在資源、品牌、生產、銷售管道、服務等方面汲取各方優勢，更有效率地進行市場競爭。

(圖片: AFP)

榮耀主要銷售對象為年輕族群，主打潮流設計和極致性能，致力於打造手機 + IoT 產品生態圈。榮耀的使命是創造一個屬於年輕人的智慧新世界，將持續為全球年輕人提供潮、酷的智慧化體驗，打造年輕人嚮往的先鋒文化和潮流生活方式。

目前，榮耀手機產品分為四大系列，分別為 V 系列、HONOR 系列、X 系列、Play 系列等。V 系列定位以科技為核心，Honor 系列則是主打潮流，X 系列定位在超能科技，Play 系列則是酷玩科技。

根據 GFK 調查的數據顯示，2019 年中國手機產業整體出貨下滑約 10%，而榮耀在中國市佔達到 13%，成為排名第四、成長第二的手機品牌。

