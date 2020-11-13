〈蘋果新機開賣〉第二波首賣日 iPhone 12 Pro Max銷量居冠

蘋果第二波新機 iPhone 12 mini/Pro Max 今 (13) 日開賣，據電信商統計，大尺寸、大螢幕、大容量的 Pro Max 256G 開賣後隨即售罄，銷量躍上冠軍寶座，且多數消費者搭配 1399 元以上資費，有望挹注電信商 ARPU(每用戶平均收入) 值再成長。

中華電 (2412-TW) 表示，iPhone 12 Pro Max 最受歡迎，占比高達 9 成，其中 256GB 最多用戶選擇，佔總銷售量 6 成，顯示大螢幕尺寸的 5G 旗艦新機較受到青睞。

中華電統計，最搶手前 3 名分別為 iPhone 12 Pro Max 256G 太平洋藍、iPhone 12 Pro Max 256G 石墨色，及 iPhone 12 Pro Max 256G 金色，且申辦 1399 元資費占比最高。

台灣大 (3045-TW) 表示，iPhone 12 Pro Max 今日上午開賣不久即接近完售，其中 256G 最大宗，占總銷售量 6 成、太平洋藍仍為最熱賣顏色，比重約 4 成；iPhone 12 mini 銷量方面，6 成消費者選擇 128G、黑色佔 4 成最多。

台灣之星指出，Phone 12 mini/12 Pro Max 銷量延續前一波氣勢，9 成消費者選擇 iPhone 12 Pro Max，其中新色太平洋藍人氣高檔不墜，獲近 4 成用戶青睞，容量則以 256GB 為大宗。

行銷事業部資深副總朱曉幸表示，iPhone 12 Pro Max 如預期成為主力銷售機款，累計申辦量較上代 iPhone 11 Pro Max 成長 5 倍，另外，超過 4 成的的 iPhone 12 Pro Max 用戶搭配 1199 元以上資費，可望帶動整體高資費量能年增 2 成。

亞太電 (3682-TW) 舉行開賣限定活動，預期 12 系列銷量將較上一代 iPhone 11 成長 5 成以上，其中，今年選擇 Pro Max 約占整體 55%，不過長期來看，iPhone 12、iPhone 12 mini 因售價親民，銷售比重將攀升。