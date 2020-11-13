〈蘋果新機開賣〉iPhone 12 PRO系列仍供不應求 整體銷量估較上代成長5成

蘋果 iPhone 12 mini/Pro Max 今 (13) 日開賣，亞太電 (3682-TW) 舉行開賣限定活動，副總鄧美惠表示，目前 PRO 系列仍持續缺貨，不過搭上 5G 網路熱潮，預期 12 系列銷量將較上一代 iPhone 11 成長 5 成以上。

iPhone 12 系列開賣以來，電信商紛紛表態，供應量較往年少，且供貨缺口長達一個月，對此，鄧美惠認為，蘋果全球產線規劃調整下，目前以 PRO 系列供貨最吃緊，雖然每周都有新機進貨，但到貨量僅能滿足 6 成訂單需求。

據統計，2014 年蘋果推出 iPhone 6，台灣總銷量達到 170 萬支掀起一波換機潮，後續 iPhone 新機銷量也難超越，電信三雄看好，今年 4G 升級 5G 下，有望再掀一波熱潮，鄧美惠說，若供貨量充裕下，iPhone 12 銷量有機會超越 iPhone 6。

鄧美惠表示，每年期待蘋果新機的消費者，多是喜愛大尺寸、大螢幕，其中，今年選擇 Pro Max 約占整體 55%，不過長期來看，iPhone 12、iPhone 12 mini 因售價親民，銷售比重將攀升。

電信三雄今日同步在全台開賣 iPhone 12 mini/Pro Max，並祭出一系列優惠活動，中華電 (2412-TW) 指出，iPhone 12 全機型搭配「精采 5G」的多元租期方案，月繳 1399 元，享上網吃到飽、網內免費，新機最低 6300 元起。

遠傳 (4904-TW)、台灣大 (3045-TW) 則是搭配指定 5G 方案，月付 1399 元起，手機可 0 元帶回家。