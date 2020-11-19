三星Galaxy Note 20 Ultra 九月奪下全球5G手機銷量冠軍

《韓聯社》19 日 (週四) 報導，一份在週四公布的最新調查報告顯示，南韓三星電子 (005930-KR) 的 Galaxy Note 20 Ultra，是今年九月全球最暢銷的 5G 智慧型手機。

根據從事市場追蹤的 Counterpoint Research 統計數字，這支在今年八月上市的三星 Galaxy Note 20 系列高階款智慧型手機，九月份在全球的 5G 手機市場奪下 5% 市占。

另外由中國華為推出的兩款 5G 手機，則緊跟在 Galaxy Note 20 Ultra 後頭。分別是排名跌落第二的 P40 Pro(4.5%) 以及 nova 7(4.3%)。

九月銷量前十名的 5G 智慧型手機，有七個款式來自中國品牌。剩下三款則都出自南韓三星之手。

而其中除了前述的 Galaxy Note 20 Ultra 之外，還有在當月銷量排名第四的 Galaxy S20 Plus(4%)，以及排名第八的標準款 Galaxy Note 20(2.9%)。

Counterpoint Research 在報告中提到，隨著美國蘋果 (AAPL-US) 在十月推出首款 5G iPhone(iPhone 12 系列)，接下來的銷量前十名也很有可能出現大洗牌。

Counterpoint Research 表示，5G 智慧型手機正以驚人速度成長，全球在 2020 年第一季只有大約 50 種款式，而到目前已超過 200 種款式。並指出「從 2020 年的第一季到第三季期間，5G 智慧型手機的銷售額已成長近 300%」。