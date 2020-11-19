美疫情病故突破25萬人 紐約市關閉學校、多州實施針對性封鎖

美國新冠肺炎疫情升溫，至今累積 25 萬人病故，紐約市長白思豪 (Bill de Blasio) 周三 (18 日) 宣布關閉學校，多州陸續宣布針對性封鎖措施，包括暫時停止非必要商業活動、限制聚會和強制戴口罩，盡力在沒有協調一致的聯邦防疫準則之下遏制疫情。

白思豪上周曾預告，若全市平均感染率達到 3% 就會關閉學校，而紐約市在周三達到此門檻，因此關閉學校，周四起改為遠距教學。

紐約市今年秋天曾二度延後開學，如今疫情反撲，迫使紐約市再度關閉學校。不過當地一些室內活動並未被禁止，健身房、餐廳可以在限制人數的情況下營運，關校的決定引來批評。

白思豪在記者會中說：「我們將在未來幾天更新返校計畫，包括需要符合哪些額外的標準。雖然已經預告過這一刻可能到來，但在這之前我們必須百分之百確認，而且必須和州政府溝通。」紐約州州長 Andrew Cuomo 上周五已授權市府關閉學校。

當前疫情沒有明顯集中地區

約翰霍普金斯大學最新統計顯示，美國確診病例累計超過 1148 萬人，至少 25 萬人病故。全球染疫人數已經突破 5600 萬，至少 134 萬人被奪去性命。

美國一周平均每日新增確診人數已經達到 15 萬 7,318，創歷史新高，但科學家警告，未來幾個月情況可能更糟。

醫學專家說，今年春夏期間疫情最嚴峻期間，確診病例主要集中在東北部和太陽帶 (Sunbelt)，但進入秋天之後的情勢不太一樣，疫情沒有明顯「震央」。

一些州市官員表示，病毒似乎無所不在，一些地區感染案例可以回溯到單一事件或活動。

多州啟動針對性防疫措施

在缺乏聯邦層級協調一致的防疫行動下，多州陸續宣布程度不一的針對性質封鎖措施，包括暫時停止非必要商業活動、限制聚會、強制戴口罩等，盡可能避免 3、4 月全面封鎖的情況。

奧勒岡州州長 (民主黨)Kate Brown 上周五宣布禁止州內所有非必要商業活動，為期兩周，是最先重啟封鎖的州。餐廳只准外帶，健身房必須關閉，宗教活動參加人數受到限制。

新墨西哥州州長 (民主黨)Michelle Lujan Grisham 於周一啟動封鎖命令，恢復居家避疫限制，為期兩周。密西根州州長 (民主黨)Gretchen Whitmer 禁止高中大學面對面授課和室內用餐，為期三個禮拜。

芝加哥市長 Lori Lightfoot 要求所有須民取消感恩節活動，待在家中，除非有上班、上學或看醫生等必要需求才可以外出，這項為期 30 天的居家避疫命令並無法律約束力。

俄亥俄州州長 (共和黨)Mike DeWine 恢復實施全州強制戴口罩的政策。

一些原本抗拒戴口罩的共和黨地方首長也改弦更張，例如愛荷華州州長 Kim Reynolds 下令 2 歲以上民眾在公開場所必須戴口罩或以布遮臉，北達科他州州長 Doug Burgum 也要求民眾出入公開場所戴口罩