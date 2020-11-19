IIF：今年底全球債務總額恐達277兆美元 再創紀錄新高

國際金融協會 (IIF) 發布最新報告指出，疫情使各國和企業債務急遽飆增，預計全球債務水平恐於年底飆至 277 兆美元，再創紀錄新高。

IIF 表示，今年全球債務急速飆升，9 月時全球債務總額已達到 272 兆美元，近半數來自已開發國家政府，舉例來說，歐元區 9 月新增債務 15 兆美元，將該地區債務水平推升至 53 兆美元。

截至今年第 3 季，已開發市場債務佔 GDP 比重已自 2019 年底的 380％，躍升至 432％，新興市場債務佔 GDP 比重則達近 250％。其中，中國債務占該國 GDP 比重達到 335％，IIF 預計該項數據將在年底達到 365％。

從開發中經濟體來看，今年以來，黎巴嫩、中國、馬來西亞和土耳其的非金融部門債務比率增幅最大，其中部分新興市場國家因財政收入下滑，導致債務負擔更為繁重。

IIF 表示，明年年底，將有約 7 兆美元的新興市場債和銀團貸款到期，其中有 15％是以美元計價。

20 國集團 (G20) 官員上月同意將暫時性債務救濟計畫 (Debt Service Suspension Initiative) 期限展延 6 個月至 2021 年上半年，並表示將在明年 4 月考慮是否二度延長。

儘管如此，IIF 表示，未來全球經濟如何在不影響經濟活動的情況下去槓桿化，這項問題存在很大不確定性。

根據國際貨幣基金 (IMF) ，由於疫情導致的封鎖措施以及旅遊禁令導致經濟承壓，預估今年全球 GDP 將萎縮 4.4％，不過 2021 年將成長 5.2％。