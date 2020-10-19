美前財政部長：疫情導致聯邦債務上升 但不會使美元崩潰

新冠肺炎 (COVIS-19) 疫情持續延燒，為應對疫情帶來的衝擊，美政府債務規模大增。儘管如此，前美國財政部長 Larry Summers 表示，聯邦政府的債務大增加，美元也不會因此崩潰，並敦促政府加大經濟刺激力度，以抵消疫情對經濟帶來的影響。

Summers 在接受採訪時表示，美元是全世界的避風港，是人們對全球局勢感到不安時金錢流入的地方。如今所有的危險都在於支出太少，而不是支出太多。

他表示，對美國不斷上升的債務水平感到擔憂是正常的，但是，在接近零利率的環境下，政府有能力負擔更多的借貸。他也呼籲，與其將錢借帶給信譽良好的企業，不如將優先用於幫助失業和低收入家庭。

美國國會預算辦公室 (CBO) 在先前曾表示，美國今年債務佔 GDP 的比重將達到 98%，2023 年將達到 107%，創下歷史新高，並在 2050 年續升至 195%，接近日本和希臘的債務比。CBO 表示，這些都增加了金融危機的風險，不過，目前這些風險沒有反映在金融市場當中。

Summers 也重申了他在先前的預測，表示包括喪生和健康損失在內的經濟損失，最終新冠肺炎疫情將給美國帶來 16 兆美元的損失，是金融海嘯時期的 4 倍。此外，他也警告表示，如果聯邦政府的刺激措施失效，美國經濟將面臨嚴重危險。

如今，美國國會和白宮就新的刺激法案陷入僵局已有數月之久。美國眾議院議長 Nancy Pelosi 在週日 (18 日) 表示，她仍然希望能在 11 月 3 日大選之前達成協議。