貝恩諮詢：中國有望在2025年擊敗歐美 躍升全球最大精品消費市場

今年疫情重創全球消費，精品銷售跌幅寫下歷史新高，在全球精品市場飽受疫情所困之際，諮詢機構預計，中國將以全速反彈，在 2025 年取代歐美地區，躍升為全球最大精品消費市場。

從過去來看，歐美精品市場長期受到旅遊帶來的消費力驅動，尤其中國旅客貢獻良多，然而疫情迫使各國頒布旅遊禁令，阻斷了精品消費來源，貝恩諮詢 (Bain & Company) 預計在未來幾年，中國富裕人士將把消費目標轉回自家市場。

貝恩合夥人 Federica Levato 表示，封鎖措施加上部分店家因疫情衝擊不支倒地，整個精品市場基本上已呈現封閉狀態，然而，中國精品消費卻仍持續飆升。

貝恩預計，今年包含衣服、珠寶、手錶、美容產品和飾品在內的個人精品銷售額，將創下 2009 年以來首度萎縮，按當前匯率計算，銷售額將下滑 23％，至 2574.7 億美元，寫下該機構有紀錄以來最大年度跌幅。

美洲地區則持續苦苦掙扎，今年銷售額估將萎縮 27%，至約 736 億美元。

儘管如此，貝恩認為今年中國有望成為全球唯一一個成長國家，預計該國精品銷售額將增長 45％，至約 522.1 億美元。

隨著年底的假期購物旺季啟動，各地區的精品銷售將以不同速度回升。貝恩預計，中國銷售將以全速反彈，亞洲整體上則處於復甦狀態，歐美地區因疫情尚未好轉，估將持續低迷。

基於上述情況，貝恩認為中國有望在 2025 年超過歐洲和美洲，成為全球最大的精品消費市場，消費額約佔全球精品消費總額的一半。

另外，受惠於線上銷售增長以及中國的增長力道，貝恩預計全球精品市場將在 2022 年底或 2023 年初恢復到疫情前水平。