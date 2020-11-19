投行：道瓊明年有望挑戰四萬點大關

週三 (18 日) 受惠新冠疫苗即將問世、全球經濟重回常軌、預期類股輪動背景下，投資銀行 Baird 股票副主席 Patrick Spencer 研判，道瓊明年有望挑戰 40000 點大關。

華爾街近期喜迎疫苗利多，週一 (16 日) 美國生技公司莫德納 (Moderna) (MRNA-US) 宣布旗下疫苗有效性超過 94%。週三 (18 日) 輝瑞宣布，新冠疫苗最終試驗結果效力高達 95%，該公司最慢週五將向 FDA 申請緊急使用授權。

儘管新冠疫情肆虐未停，道瓊週二收於 29,783 點，今年迄今為止已上漲 4% 以上。

投資銀行 Baird 股票副主席 Patrick Spencer 預測：「我們認為道瓊明年可能達到 40,000 點水準，較目前水準上漲了近 35%，因該指數組成更看重價值股，而非成長股。」

即將問世的疫苗激發經濟復甦的希望，市場正出現類股輪動，資金正從成長股轉向價值股。

此外，Patrick Spencer 稱，貨幣市場仍有 6.5 兆美元資金按兵不動，由於許多人藏匿現金，市場仍失寵，因此他相信明年股票上行的態勢將令人出乎意料。

值得一提的是，新冠疫情讓「BEACH」行業 (預訂、娛樂、航空、郵輪和酒店) 成為股市重災區，隨著疫苗和封鎖限制結束，Baird 認為，BEACH 行業將有強勁反彈。

Baird 首席經濟學家 Don Rissmiller 曾表示，明智的冬季封鎖措施、針對性刺激方案，以及最終將遏制 / 治癒新冠病毒，這可能會導致到 2021 年下半年出現驚人的經濟成長。

然而，Spencer 不忘警告，由於疫情、政治因素及美國的經濟刺激計畫，市場短期內將出現拋售潮。