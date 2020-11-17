逸達前列腺癌新劑型新藥啟動授權 將獲逾30億元權利金

逸達 (6576-TW) 今 (17) 日宣布，旗下前列腺癌新劑型新藥 Camcevi，授權給長春高新集團旗下子公司長春金賽藥業，約可取得 1.24 億美元 (約新台幣 35.35 億元) 權利金收入。

逸達指出，與金賽藥業簽訂前列腺癌新劑型新藥 Camcevi、即 FP-001 6 個月劑型和 3 個月劑型的獨家授權經銷合約，除逸達可收取 1.2385 億美元權利金外，後續藥品在中國的研發、製造與銷售，均由金賽藥業負責。

逸達表示，依照授權合約，可取得約 1.24 億美元權利金收入，包括簽約金 800 萬美元、產品開發和監管里程金、技術轉讓里程金、銷售里程金等，並有產品未來銷售分潤；金賽則負責 Camcevi 產品在中國的開發及商業化成本。

逸達創辦人簡銘達表示，該新劑型新藥透過與金賽的合作，將盡速推動中國三期臨床試驗，加上金賽深耕中國荷爾蒙類藥物市場，在荷爾蒙藥物的研發、法規註冊、生產與銷售方面具實力與經驗，有望持續推動該新藥的藥證註冊申請、量產商業化等。

金賽藥業成立於 1996 年，具備一條龍的基因工程製藥，包括自主研發、生產、行銷和服務，目前研發產品涵蓋生殖、腫瘤、自身免疫、眼科、神經系統及代謝疾病等領域。

據國際投資銀行 Torreya 最新報告指出，金賽藥業母公司長春高新，在中國生技製藥公司排名第 6，全球排名 46。，長春高新今年上半年營收達人民幣 39.17 億元，年增 15.48%；稅後純益人民幣 13.1 億元，年增 80.27%。