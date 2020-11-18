盤前財經大事搶先讀2020年11月18日。

今日操盤前瞻

新加坡 Q3 GDP

泰國央行利率決策

英國、歐元區 10 月 CPI

法說會：裕隆、卜蜂、開發金、永豐金、詠業

〈華為出售榮耀〉緊箍咒解除 聯發科將受惠 5G 晶片出貨再升溫

華為昨 (17) 日宣布，將出售旗下榮耀手機整體業務與資產，交割後也將不再有任何股份，外界看好，聯發科 (2454-TW) 原先即為榮耀供應商，加上大股東是深圳市政府，國產意識與地緣優勢下，聯發科將成此次交易受惠者。閱讀全文...

〈RCEP 簽署〉經濟部因應衝擊 擬與五大產業交換意見

面對東協與中國、日本、韓國等 15 國簽署 RCEP，恐衝擊台灣產業發展，經濟部長王美花昨 (17) 日出席活動表示，將在 22 日安排與受影響廠商交換意見，討論後續因應措施，首波將包含鋼鐵、石化、車輛、紡織、塑膠等五大產業。閱讀全文...

三星砸 1160 億美元加速研發 3 奈米製程 力爭 2022 年追上台積電

三星去年宣布將砸 1160 億美元投資旗下晶圓代工業務後，近期三星高層主管透露，預計 3 奈米晶片將於 2022 年起量產，趕上晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 進度，搶食蘋果、超微等先進製程代工大單。閱讀全文...

特斯拉納入標普 這些股票恐將換血 馬斯克身價一夕百億漲

特斯拉即將成為數十年來加入標普 500 指數 (S&P 500 index) 的最大企業，給常規每季底權重再平衡機制增添了複雜性。閱讀全文...

金管會三面向放寬 ETF 投資 估 8 家投信 32 檔基金可受惠

為利持續推動我國 ETF 市場發展，金管會將從「單一投資者持有 ETF 比重最終目標由 30% 拉高到 50%」等三大面向放寬 ETF 投資人分散管理措施，至少 8 家投信的 32 檔基金可受惠，且投信可送審新基金。閱讀全文...