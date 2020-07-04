〈熱門股〉逸達2項新藥有斬獲 周漲逾2成登4年來新高

逸達 (6576-TW) 旗下新藥有新斬獲，被視為抗新冠肺炎新藥 FP-025 最快年底啟動人體臨床試驗；前列腺癌緩試針劑 FP-001 預計今年完成美國、中國授權，消息激勵吸引資金進駐，本周一度攻上 106 元，創 4 年來新高，周漲幅強漲 24%。

逸達開發的 FP-025 為延緩肺部肺泡纖維化用藥，治療目標是抗纖維化、抗發炎，近期被美國研究單位列為潛在抗新冠肺炎用藥之一。

該新藥預計本季向美國 FDA 申請臨床試驗二期，美國 FDA 經 30 天審核期後若未提出補件要求，即可開始啟動臨床試驗，換言之，最快第 4 季可啟動臨床試驗，明年中有初步資料。

此外，逸達 FP-025 新藥今年 5 月受美國負責新冠肺炎的資金補助計畫單位 BARDA 青睞，目前會先與美國 FDA 規劃臨床設計後，再把白皮書遞給 BARDA，後續審查若順利，將有機會取得高額補助。

前列腺癌緩試針劑 FP-001 方面，該新藥已完成人體臨床三期，預計 7 月底前送件申請美國藥證，估明年第 3 季取證，由於美國是最大用藥市場，待送件申請藥證後，會與美國銷售夥伴洽談授權案，目標今年底完成授權細節事宜。

另外，FP-001 也會搶攻中國市場，逸達指出，中國會另外進行臨床試驗，且有 3 家藥廠正在洽談授權，預計今年底會完成，包含未來臨床規劃、藥證申請等細項，授權進度將比美國快。