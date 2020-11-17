〈房產〉台中捷運正式營運在即 站區周邊房價高鐵臺中站漲幅最大

台中捷運綠線即將正式營運，昨 (16) 日起開放免費試乘，捷運路線北起北屯、南至烏日全長約 16.7 公里，房仲業者統計，中捷綠線沿線住宅平均單價每坪約在 12-24 萬元間，2 年來，沿線 18 站房價均呈現走揚，成長幅度最高是高鐵臺中站 57%。

中信房屋研展室副理張漢超指出，台中房市近年表現穩定，捷運綠線由北屯區轉文心路往南，至大慶站後沿建國路與台鐵比鄰至烏日區，沿線房地產各具特色。張漢超表示，松竹站至豐樂公園站途經住宅與商業區，沿途購物、餐飲、娛樂、休閒等機能充足，可滿足訴求都市便利機能民眾的全方位需求。

張漢超指出，購房預算若稍緊，可在北屯區的松竹至西屯區的文心櫻花站間進行考量，平均單價每坪仍有機會找到低於 2 字頭的標的；若想要具備較佳的住宅品質，則可考慮西屯區的市政府至南屯區的豐樂公園之間各站，該區間已進入了居住人口與公園綠地相對較多的南屯區，每坪平均單價也到每坪 21-24 萬元以上。

如居住環境訴求愜意寧靜者，可朝大慶站至高鐵臺中站間來尋找。張漢超說，中捷綠線進入大慶站以南即進入南區與烏日區，這段路線距傳統商業區稍有距離，周邊都市化程度較低，不動產交易實價的平均單價也落在 1 字頭左右，但由於周邊具有重劃及單元開發前景，因此未來的發展仍值得期待。

至於中捷綠線最北的北屯總站與舊社站同樣也具重劃區發展議題，站旁的單元十二與北屯捷運機廠特區距舊市區不遠，而近期最熱門的話題就屬「好市多北台中店」將隨捷運綠線開放試營運後正式開幕，預估該區發展將隨捷運開通而加快腳步。