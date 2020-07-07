「新債王」岡拉克：美元、美股危機重重 投資人風險意識不足

有「新債王」稱號、DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週一 (6 日) 警告，與疫情相關的「財政爆炸」，最終將導致美元崩潰，而投資者對此風險的重視程度不足。

此外，岡拉克認為，美股第 2 季的創紀錄反彈，實際上是由 6 大科技股所驅動的，如果將它們去除，美股過去 5 年根本毫無獲利成長。

岡拉克在接受《Yahoo 財經》訪問時指出，一旦美元崩潰，很容易造成美國的金融主導地位消失。儘管這一危機不會馬上出現，但在美元對其他貨幣的價值，受到預算和貿易赤字激增的影響，美元走勢可能轉為大跌貶值的趨勢。

岡拉克強調，雖然各國都採取「奇怪的政策」，才阻止 COVID-19 疫情對經濟的打擊，但美國的資產負債表情況，顯得更加一塌糊塗。

岡拉克表示，聯準會的政策讓歐洲及全球其他央行相形見絀，在財政爆炸方面，聯準會完勝全球。許多經濟學家均警告，財政激增可能導致美元貶值，進而造成購買力問題。岡拉克認為，這將使美國的金融主導地位消失。

美股在第 2 季的強勁表現，讓人們感覺不到危機，岡拉克認為，美股其實只靠「Super 6」撐場面，即 Facebook、亞馬遜、Apple、Alphabet、Netflix 和 Microsoft 這 6 支科技股。

他表示，小型股根本見不到獲利成長，一切都是價格驅動，與獲利無關，獲利實際上受到巨大的打擊。

岡拉克估計，股市的收益面與 2016 年相當，當時股價比現在低 3 分之一，這說明市場的基本面與走勢完全不同步。

他指出，股市的上漲，部分是由於政府給了失業者資金，一些救濟資金正流入股市，同時助長了股市的狂熱，「我認為這很危險」。