風雨前的寧靜？新債王岡拉克：這一指數創低令人擔憂

美國銀行所創建的 ICE BofA MOVE 指數，被視為美債市場的 VIX，這一指標近日徘徊歷史低點附近。DoubleLine Capital 的岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 認為，這恐怕是暴風雨前的寧靜，需留意未來股債市的動盪。

MOVE 指數上週跌至歷史新低 40.66，8 月以來有所回升，來到 44.11，但仍然低迷。

Move 指數由高點一路急降 (圖表取自 Zero Hedge)

MOVE 指數低，代表美債殖利率僅在小幅波動，以近期的走勢來看，就是穩定的下滑。

在避險情緒的帶動下，資金不斷湧入債券市場，美國 5 年期公債殖利率在本週二寫歷史低點，10 年期美債殖利率也摔至 5 個月的低點。以中期的角度觀察，美國經濟前景仍有巨大的風險，是債券殖利率穩定走跌的主因。

10 年期美債殖利率一路走低 (圖表取自 Zero Hedge)

岡拉克表示，今年 3 月，MOVE 指數還在 10 多年來的高點，如今卻已降至 10 年以來的低點。但必須留意的是，在交易清淡及其他季節性因素影響之下，8 月通常是波動劇烈的一個月，考慮到殖利率的下滑，這可能會引發新的動盪。

Medley Global Advisors 全球宏觀策略主管 Ben Emons 說，從歷史經驗看，當實際殖利率降至新的底部時，MOVE 指數就會升高。

他表示，隨著市場調整對美國經濟放緩的預期，通膨調整後的實際殖利率可能急速下降，而 10 年期的實際殖利率已經跌至創紀錄的 - 1.06%。

據《Zero Hedge》報導，基於當前通縮的風險高於通膨，這表明美債的殖利率仍很有機會最終為零。

Move 與 Vix 走勢發展 (圖表取自 Zero Hedge)

若果真如此，從歷史數據來看，這會使得 Move 指數重新推升，並且最後又帶來股市的大幅波動。但最近穩居高點的股市走勢，卻看不出對此有所查覺。