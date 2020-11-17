美國居家修繕龍頭家得寶砸逾80億美元 HD Supply再度回歸旗下

美國最大家居裝修建材零售商家得寶 (Home Depot)(HD-US) 於 16 日 (週一) 宣布，該公司已買下從事建設材料批發的 HD Supply Holdings (HDS-US)，併購金額約 87 億美元。

過去 HD Supply Holdings 就曾經是家得寶的旗下企業，兩家公司在經過 10 年左右時間又再度統合，主要是看準在肺炎疫情下，住家相關需求的龐大商機。

家得寶以每股 56 美元左右代價，買下 HD Supply Holdings 所發行的全部 1.56 億股。以 11 月 13 日的收盤價來看，每股溢價約 25%，總額逾 87 億美元。若將持有現金扣除有息負債後的淨現金加入計算，評估企業價值達 80 億美元。

家得寶宣布併購消息後，HD Supply Holdings 股價也一度較上週末上揚 25%。

HD Supply Holdings 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

家得寶的業務範圍遍及北美及墨西哥等地， HD Supply Holdings 則在美國、加拿大經營家居裝修建材等的相關批發。雙方希望透過併購，在產品、服務以及物流網路方面強化競爭力。

家得寶的執行長 Craig Menear 在一份聲明中表示，「透過這次併購，可加速公司在維護、維修及運營市場 (Maintenance、Repair and Operations，簡稱 MRO) 的營收成長。」

在 2007 年的時候，家得寶把 HD Supply Holdings 賣給凱雷集團 (The Carlyle Group)、貝恩資本 (Bain Capital)，以及簡稱 CDR 的 Clayton Dubilier & Rice 所組成的企業聯合。當初包含負債的評估企業價值雖高達 103 億美元，但受到美國房市泡沫影響，出售價格也降至 85 億美元。到 2013 年， HD Supply Holdings 的公司股票公開上市。