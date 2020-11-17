凌陽車用影音系統首獲中系品牌採用 明年車用事業挑戰轉盈

凌陽 (2401-TW) 指出，近期布局車用效益浮現，車用影音娛樂系統已獲得中系品牌車款採用，首度切入前裝市場，出貨動能一路延續至明年，未來將提升單一品牌滲透率與其他品牌廠，看好明年車用事業有機會轉虧為盈。

凌陽過往從車用 DVD 系統起家，近期隨著汽車內裝更新，使用者習慣也轉換成兩大中控面板，凌陽也隨著市場需求新增產品線，包括車用影音娛樂系統、中控儀表板。

凌陽車用影音娛樂系統目前已取得兩大平台 Apple CarPlay、Android Auto 認證，先前主要與汽車 ODM 廠合作，主攻後裝市場，近期隨著技術陸續到位，今年已直接與中系品牌車廠合作，首度打入前裝市場。

凌陽看好，近期中國車市回溫，車用影音娛樂系統的拉貨動能將一路延續至明年，且先前與客戶開案的效益顯現，明年相關業績可望再成長，將可負擔投入的研發成本，帶動車用事業轉盈，未來也將持續開發中控儀表板，整合既有車用影音娛樂系統，豐富產品線。

凌陽第三季受惠旗下子公司凌通、凌陽創新業績成長，加上自身車用事業虧損收斂，稅後純益較去年增加 210 倍，創下三年半新高，也扭轉上半年虧損狀態，稅後純益達 2.11 億元，季增 359%，年增 210 倍，每股稅後純益 0.36 元。