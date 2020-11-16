聯發科將斥24億元 併購Intel旗下電源管理晶片產品資產

聯發科 (2454-TW) 今 (16) 日晚間公告，將透過子公司立錡取得 Intel 旗下 Enpirion 電源管理晶片產品線相關資產，預計總交易金額約 8500 萬美元，折合新台幣約 24.24 億元，交易完成日期暫定第四季，實際日期待相關法律程序完備後交割。

聯發科指出，此次併購完成後，將拓展公司產品線，提供使用在 FPGA、SoC、CPU、ASIC 的整合式高頻與高效率電源解決方案，瞄準企業級系統應用，有助擴大經營規模，提升經營績效與競爭力。

Intel 官網顯示，Intel Enpirion 電源管理模組為 DC 轉 DC 降壓轉換產品，為市場上較高階的解決方案，可整合電源管理所需元件，並滿足 FPGA、ASIC、CPU 與其他半導體電源要求。

電源管理晶片市場近期變動不斷，龍頭 TI 在 2019 年底宣布收回代理權、改採直接銷售，不到一年，ADI 也在今年七月公告將併購 Maxim，依據 IC Insights 研調報告顯示，ADI 併購 Maxim 後，市占率將達 14%，相較 TI 市占率 19%，雙方市占率更為接近，且兩者合計高達 33%。

隨著兩大巨頭壟斷市場，終端客戶為確保供貨穩定，勢必將增加其他供應商，也提供台廠拓展海外市場的機會，聯發科此次併購 Intel Enpirion 產品線，也被看好將跨入較高階市場，並在去美化浪潮下，布局更多產品線，迎來新成長動能。