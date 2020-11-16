〈台股盤後〉台積電創新天價帶動大漲278點 收13551點創新高

台股今 (16) 日跳空開高走勢向上攻堅，指數收盤收在 13551.83 點，創歷史新高，受惠台積電 (2330-TW) 股價創新高帶動，證券分析師黃漢成指出，目前台股資金充沛，外資回補可望成台股最大動能。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，以目前台股資金行情帶動下，市場量能配合得宜，在美股走強下，台股可望以沿著 5 日線向上持續攻堅。

台股指標股台積電今日早盤以 470 元跳空開高，盤中以 484.5 元創新高價，收盤股價大漲 22 元或 4.76%，受台積電大漲帶動， PA、IC 設計半導體設備等族群股價也走高，聯發科 (2454-TW) 收盤上漲 19 元或 2.81%，收在 694 元，晶心科 (6533-TW) 鎖住漲停作收，收盤報 188 元，祥碩 (5269-TW) 收盤大漲 105 元或 7.22%，收在 1560 元。半導體設備廠均豪 (5443-TW) 以漲停作收，收盤價報 39.75 元。

台股早盤以 13356.74 點跳空開出，也為今天盤中最低，大盤收今日最高點，收在 13551.83 點，全場成交值放大到 2346.91 億元。黃漢成指出，台股軋空及軋空手走勢明確，外資可望回補持股。

今日早盤表現強勢類股為半導體、手機、PCB、航運及面板族群，隨後有廣達 (2382-TW) 以第三季獲利創新高題材加速台股漲勢，同時，CCL 族群也以漲價題材獲多頭叫進。

在台股重要權值股表現上，台積電早盤以 470 元跳空開出，盤中並以 484.5 元創新高價，收盤股價大漲 22 元或 4.76%，收在 484 元，鴻海 (2317-TW) 收盤上漲 1.2 元或 1.47%，報 82.6 元，大立光 (3008-TW) 收盤報 3320 元，較昨日下跌 40 元或 1.19%，大立光今天成交量萎縮為 588 張。