亞洲經濟動能恢復佳 加持高收益債回神

新冠肺炎疫情壓抑油價表現，拖累高收益債表現，儘管目前國際疫情仍然嚴峻，但投信看好亞洲市場經濟恢復動能，可望拉抬高收益債市場回神。

瀚亞投資亞洲高收益債券基金研究團隊指出，亞洲債券為投資人提供具吸引力的價值，對於尋找資產品質的投資人來說，亞洲投資級別債券具備穩健的信貸基本面相對穩定。

瀚亞投資指出，追求孳息的投資人可透過亞高收債在低利率環境中，獲得較具吸引力的債券殖利率，且進一步與美國、全球同類債券比較，其歷史波幅較低。

綜觀目前各國 10 年期公債殖利率，主要亞洲國家明顯優於成熟國家，其中印度及印尼殖利率分別為 6.8% 和 6%，高居亞洲國家之冠，其次則為中國的 3.1%、馬來西亞的 2.7%，跟菲律賓的 2.1%；至於成熟國家中，美國 10 年期公債為 0.7%，日本為 0%，德國則為 - 0.5%。

瀚亞投資表示，新冠疫情爆發以來，新興亞洲國家央行購買政府債券的規模遠遠低於已開發國家，像是印尼、台灣、中國、韓國、泰國，跟馬來西亞央行，在 2020 年的購債規模僅，占國內生產總額的 1% 以下，相較之下，美國、日本央行購債規模則分別佔國內生產總額 8.7% 與 5%。

瀚亞投資進一步指出，亞洲債券另外一個吸引國際資金的原因，便是能提供市場較高的收益機會。越來越多投資人對亞洲高收益企業的殖利率感到興趣。

根據統計，過去 10 年亞洲高收益債券平均每年報酬為 7.3%，超越美國高收益債券的 6.7% 和歐洲高收益債券的 5.7% 表現，除了擁有較高的殖利率，從利差角度來看，亞洲高收益債券利差相較過去十年平均，也處於較高位置，顯示未來還有收斂機會。

瀚亞投資認為，金融市場在經歷過上半年的震盪洗禮後，近期機構投資人剛開始增加對固定收益的配置，情況類似 2008 年全球金融危機之後的減低風險措施，預計亞洲債券市場將會從中受惠。