評價面合理 高收益債後市仍看多

美國新一輪經濟振興法案還差臨門一腳、歐洲地區疫情再度升溫，加上美國總統選情膠著，使得投資人情緒轉趨謹慎，壓抑全球金融市場表現。柏瑞投信表示，回顧歷史，風險性資產選前震盪、選後向上為常態，雖然全球高收益債券指數 * 利差已從 3 月極端值收斂，但仍高於長期均值，評價面仍具吸引力。在全球陷入低利率的環境下，高收益債相對較高的殖利率，可望吸引追逐收益的資金持續湧入。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁表示，觀察目前市場狀況，全球高收益債指數的利差約 520 個基點(截至 10/26)，仍高於今年初的 400 點以及過去 5 年均值的 480 點，評價水準並未偏貴。此外，全球負殖利率債券的規模已達 15.5 兆美元，相較之下，全球高收益債指數的殖利率截至 10/26 為 5.9%，也相對具有投資吸引力。

高收益債市流動性無虞

至於一度讓投資人躊躇不前的違約率情況，實際上並不如預期悲觀。因為企業現在籌資容易，資金來源支持較多，能夠有效降低企業違約機率，可為下檔風險供支撐。根據 BofA 預計，美國高收益債違約率 9 月已從原先預期的 9%，下修至 7.2%。新興市場高收益債的違約率，亦從 5% 下修到 4.3%。此外，今年來截至 10/6，美國高收益債的發債金額達 3,490 億元，較去年同期多出 76.3%，流動性無虞。

柏瑞全球策略高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人邱奕仁指出，雖然疫情造成經濟衰退，確實造成高收益債券的違約率上升，但這波債券違約主要發生於信用評等較差的 CCC 級 (含) 以下的債券，BB 級和 B 級債券的違約率則相對可控。此外，由於初級市場發債量良好，市場認購踴躍，有利公司以低利率借新還舊，降低融資成本，流動性無虞。

在基金投組配置策略上，受惠於極寬鬆的貨幣政策，高收益債利差預料將往收斂的地方持續邁進，但由於全球經濟前景仍不明朗，本基金操作策略保持謹慎，看重投資價值，並且慎防違約風險。在產業配置上，看好帳上現金充足的公司，以及可望受政府紓困的產業，像是汽車與航空運輸業。截至 9 月底，前三大比重產業，依序為非循環消費、金融和能源產業。

在國家配置上，仍以已開發國家高收益債為配置重點，新興市場為輔，惟目前投資側重個別債券的選擇，由發行公司的基本面尋求投資價值。此外，新興市場因為降息與抗疫，當地貨幣已大幅貶值，因此本基金主要投資美元計價債券，期可降低匯率風險。截至 9 月底，整體美元資產比重達 90.6%；幾無新興貨幣部位，但上述配置仍會隨市況而做調整。

柏瑞投信表示，高收益債評價面仍具優勢，現為中長期佈局進場點，建議投資人可衡量自身風險承受度，透過定期定布局、長期持有的方式投資，但仍須留意高收益債市仍有相關風險。

* 全文所指全球高收益債指數之殖利率、利差，皆以彭博巴克萊全球高收益債指數為例。

資料來源：Lipper，截至 2020/9/30，美元 A 級別，以原幣計算，基金成立日：2016/1/27。分類依據：同類型平均係指依據投信投顧分類「海外債券 - 高收益 - 全球型」。過去績效不代表未來收益之保證。高收益債仍有相關風險。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類基金不適合無法承擔相關風險之投資人，適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。柏瑞投信發行之高收益債券基金亦得投資於美國 Rule 144A 債券，此類債券亦有流動性、信用及價格風險。

人民幣別之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響此類投資人之投資效益，故投資人民幣基金存在人民幣貨幣風險。以外幣計價之貨幣申購或贖回時，其匯率波動可能影響該外幣計價受益權單位之投資績效，因此經理公司將為此類投資人為該計價幣別之貨幣避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當該外幣計價之幣別相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。基金投資涉及新興市場部位，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動配息金額取決於經理公司，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付任何涉及由本金支出的部份可能導致原始投資金額減損，基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息組成項目揭露於本公司網站。配息率並非等於基金報酬率，於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。本基金在配息政策上主要是運用所投資之個股，在該公司有盈餘分配的情況下，所發放之現金股利，且該收入不一定具有定期給付之特性。本基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 ×100%」，年化配息率為估算值」。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素上下波動。詳細配息資訊及配息政策請至柏瑞投資理財網查詢。柏瑞特別股息收益基金 (本基金之配息來源可能為本金) 在配息政策上主要是運用所投資之特別股個股，在該公司約定條件下，所發放之現金股利，且該收入多數具有定期給付之特性。基金之配息將視整體基金收益及淨資產價值之情形運作，此配息結果可能涉及本金。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本基金經金管會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險。 基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用及反稀釋費) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。本公司及各銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或經由柏瑞投資理財資訊網或公開資訊觀測站查詢。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至前述網站查詢。上述觀點為投資團隊的意見，可能隨時變動，僅供說明用途。基金過去績效不代表未來績效之保證。風險等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，分類為 RR1-RR5 五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。(TM109254)