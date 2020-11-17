【百達投顧】拜登綠色政策出手 環保能源全面受惠

美國總統選舉勝選者拜登與川普政策主要歧異之一，就是對於氣候變遷議題的觀點，預期拜登確認當選後，環保能源將是市場表現最令人期待的領域。拜登喊出四年將投入 2 兆美元與環保能源相關支出，讓相關企業全面受惠。

百達投顧指出，再生能源、電動車與綠建築就是拜登政策下受惠標的，目前百達 - 環保能源基金投資組合在相關領域的布局達到 80%。

拜登環保能源相關政策

拜登的綠色政策提出 2035 年達成零碳發電，對於再生能源的積極程度，更勝於其他政府。拜登也提出推動電動車加速發展，追上歐洲跟中國的地位。另外，政策將促進建築物翻新，使得建築物更節能。即使在國會分裂的情況下，新任總統拜登仍應能夠利用行政權力和聯邦法規來推動環保能源使用。

政策大不同 能源將加速轉型

由於拜登與川普在能源政策的明顯差異，百達 - 環保能源投資團隊預期將形成新轉折點，加速能源轉型至環保能源。事實上，過去幾年雖然沒有政府政策極力推動，風力與太陽能發電在成本優勢下，就已經大幅提高市占率，預期後續再生能源將顯著加速成長。

電動車預期仍有 3-4 年的補貼以及有利產業發展的立法出籠，四年內電動車將變得比傳統燃油車更加便宜，以成本因素來推動汽車變革。美國建築物翻新也將像歐洲一樣加快，將推動熱泵和高效空調裝置的普及。

簡而言之，經濟效益就是再生能源最強大的優勢，這與過去需要依靠補貼大不相同。再生能源已經成為最便宜的發電來源，加快企業採用的步伐，即便是在川普執政的這幾年，美國風力與太陽能發電的市場佔比都還是顯著提高，且美國公業事業持續關閉燃煤電廠，以建造再生能源。



為了健康 非做不可

從健康的理由來看，執政者也有非做不可的壓力。空氣中的懸浮微粒已經成為全球第二大死亡因素，造成的死亡數更勝菸草，而用於電力生產的煤炭跟用於運輸的石油正是造成懸浮微粒的最主要來源。不論美國總統是誰，全球的領導者都能夠感受到解決空氣汙染的迫切感。

百達投顧指出，拜登對於綠色政策的明確立場，帶領美國加入歐盟、日本的行列，預計在 2050 年達成淨零碳排放，中國也將在 2060 年達成，全球政府全面推動，使得環保能源的概念全面受惠，今年以來的優異表現僅是開頭，長期的績效表現相當令人期待。

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