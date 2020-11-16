台積電跳空開高站上471元 市值衝破12兆元大關 雙寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 上周五 ADR 創新高，傳出蘋果、高通、輝達、聯發科四大客戶大追單，提高備貨量激勵下，今 (16) 日股價跳空開高，早盤最高上漲 1.9%，站上 471 元，市值攀升至 12.21 兆元，股價與市值雙雙改寫新高。

受惠 5G 手機與高效運算應用驅動，台積電大客戶包括蘋果、高通、輝達、聯發科，近期傳出大舉追單提高備貨量，帶動台積電 5 奈米及 7 奈米等先進製程，產能爆滿。

在 5 奈米動能續強下，台積電估第四季營收 124-127 億美元，季增 2.1-4.6%，將續改寫第三季寫下的營收新猷，以 1 美元兌換新台幣 28.75 元計算，第四季新台幣營收估 3565-3651 億元，毛利率 51.5-53.5%，營益率 40.5-42.5%，續站穩高檔，但略較第三季下滑。

台積電赴美設廠議題備受外界關注，而台積電日前繼在 LinkedIn 上大舉徵才，開出各類研發工程師、AI / 機器學習工程師、廠務機電工程師等 18 項職缺後，董事會日前也核准將在美國亞利桑那州設立 100% 持股子公司，實收資本額為 35 億美元，美國建廠計畫正式拍板定案。

台積電 ADR 上周五大漲 3.8%，收在 93.22 美元，創歷史新高。若以上周五台積電收盤價計算，ADR 較台股溢價高達 15%。

