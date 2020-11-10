台積電Q3配息2.5元 明年3/17除息 拍板將在亞利桑那州設子公司

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (10) 日召開董事會，通過多項議案，其中包括第三季配息 2.5 元，維持上季水準，預計明年 3 月 17 日除息；也核准將在美國亞利桑那州設立 100% 持股子公司，實收資本額為 35 億美元，顯示美國建廠準備正如火如荼進行中。

台積電日前也在 LinkedIn 上大舉徵才，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城，開出囊括各類研發工程師、AI / 機器學習工程師、廠務機電工程師等 18 項職缺；董事會今日更核准將在美國亞利桑那州設立 100% 持股子公司，實收資本額為 35 億美元 (約新台幣 997 億 5000 萬元)。

台積電董事會通過第三季配息 2.5 元，配息基準日訂定為明年 3 月 23 日，除息交易日為 3 月 17 日，將於明年 4 月 15 日發放現金股利。而台積電 ADR 除息交易日也同樣在 3 月 17 日，與普通股一致，配息基準日則訂為 3 月 18 日。

台積電並核准資本預算約 151 億 910 萬美元 (約新台幣 4306 億 934 萬元)，用於建置及擴充先進製程產能，建置特殊製程產能，建置與升級先進封裝產能，廠房興建、廠務設施工程與資本化租賃資產，及明年第一季研發資本預算與經常性資本預算。

台積電董事會並核准資本預算約 1 億 2470 萬美元 (約新台幣 35 億 5500 萬元)，於中部科學園區建置零廢製造中心。

台積電董事會並核准擢升歐亞業務組織資深處長游秋山，及品質暨可靠性組織資深處長何軍為副總經理。