日月光投控五度榮獲DJSI殊榮 台灣封測業首例

日月光投控 (3711-TW) 今 (15) 日宣佈，公司連續第五年榮獲道瓊永續指數「半導體及半導體設備產業」領導者 (DJSI Semiconductors and Semiconductor Equipment Industry Leader) 殊榮，為台灣首家於全球半導體封測業五度蟬聯企業領導者的公司。

此外，日月光投控也是台灣唯一榮獲三次國際碳揭露專案 (CDP) A List，以及連續五年入選英國富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index) 的企業。

日月光表示，公司向外界證明不斷提升產業國際競爭力之餘，更結合永續理念與企業營運策略，實踐日月光永續經營的正面影響力。

在道瓊永續指數表現上，日月光投控除了在全球半導體及半導體設備產業中獲得最高分外，在 23 個子項目中的「客戶關係管理、資訊安全 / 網絡安全與系統可用性、環境報導、產品責任、企業公民與慈善事業」等共 9 個項目，也取得該群組領先地位。

今年全球共 58 家大型企業在半導體及半導體設備產業組參與競逐世界指數成份股，最後僅 7 家企業入選，日月光投控自 2016 年至今，已連續五年入選「世界指數 (DJSI World)」與「新興市場指數 (DJSI Emerging Markets )」成份股，更五度獲得「半導體及半導體設備產業組」產業領導者殊榮。

董事長張虔生表示，儘管疫情影響全球景氣與充滿不確定性，公司仍繳出亮麗成績單，公司獲利穩定成長，今年前三季營收年增 15%，且身為全球封測業領導者，將使永續文化在組織內部擴散，未來將以更積極、正面態度，帶動產業走向永續經營。

營運長吳田玉指出，日月光投控自 2015 年投入規劃與建置智慧工廠，以「自動化」、「高異質性機器設備整合」與「高異質性微系統封裝整合」三大主軸，實踐客戶、供應商與日月光製造流程的三維度異質整合，帶動整個半導體封測產業的升級與創新。

日月光投控期許透過異質整合，結合永續經營與新應用市場開發，實現日月光改變人類生活與福祉的影響力。

此外，為保護公司及客戶的營業資訊及確保產線安全，日月光投控提升整體資安意識，全球 25 個廠區全面導入美國 NIST CSF 成熟度評量，以風險、持續運作的管理架構為核心精神，進行資安成熟度評量，掌握與調整最確實的資安防禦能力，並持續改善精進。

低碳高效與環境友善的清潔能源發展也一直是日月光永續策略最重要的一環，除積極節能減排、擴展綠色供應鏈及使用再生能源外，發展智慧能源技術與投資再生能源計畫，也是日月光實踐企業永續與社會責任的使命。

日月光投控 2019 年再生電力總使用量較去年增加 29%，全球已有 7 個廠區 100% 使用再生電力，水循環回收量也較去年增加約 9%；日月光文教基金會與日月光環保永續基金會，也秉持環境保育、社區營造與慈善文藝等主軸，進行多項與環境、經濟及社會效益相關的社會共榮公益專案。

從重視偏鄉醫療與教育，如捐贈行動醫療車、舉辦偏鄉學童夏令營、樂齡吉祥樂學等青銀共學活動，到自然生態方面，如進行還願山林計畫，自 2017 年起復育總計約 27 公頃土地，新植樹苗約 4 萬株減緩溫室效應、涵養水源、增加綠色資源，以及改善野生動植物棲息環境與生物多樣性等。

疫情爆發後，日月光投控提出企業防疫新思維管控框架，規劃全球廠區防疫組織，積極建構防疫科技管理系統，同時更以保護員工同仁的健康為首務，為此投入近千萬元，自行建造半導體 Class 100K 等級的無塵室環境口罩工廠，生產高品質的醫療級醫用口罩，無償提供給台灣地區約 6 萬名員工使用，建構安心的防疫新生活職場環境，提升防疫能量。

最後，張虔生強調，日月光投控將持續整合各重要子公司及營運單位，對永續經營與價值創造模式的指標，結合產業長期發展趨勢，統整出日月光投控的價值創造模式，以三大策略－「整合」、「擴大」與「創新」為中心，勾勒出未來面對挑戰的基本戰略，作為公司永續發展策略對焦整合的重要基礎，善盡世界級標竿企業社會責任。

道瓊永續指數 (The Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI)1999 年推出，RobecoSAM 與 S&P Dow Jones 公司共同發行，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球最具公信力的永續評比之一。而「道瓊永續世界指數」每年挑選全球市值排名前 2500 家大型企業參加評選，追蹤全球大型企業在經濟、環境與社會面向上的績效表現，為投資人將企業永續列為投資考量的重要參考。