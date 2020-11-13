台積電證實 明年調整薪酬結構 調薪幅度達2成

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出明年將大幅調薪 2 成，對此，台積電今 (13) 日證實，明年 1 月 1 日起，將對直接聘僱台灣地區正職、且有參與員工分紅的同仁，進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，相當於調薪 20%，以提昇人才留任與招募上的競爭力。

台積電明年起將展開有史以來最大幅度結構性調薪，不包含分紅，員工底薪調薪幅度約 20%。由於台積電因應擴產需求，今年徵才人數高達 8000 人，為了留住人才及有利攬才而大幅調薪。

對此，台積電今日回應，同仁是公司最重要的資產，台積電一直秉持這個理念照顧同仁。隨著公司快速成長，年輕世代加入職場，固定薪酬競爭力成為延攬與留任人才的重要指標。

台積電表示，公司內部今日已公告，將從明年起對直接聘僱的台灣地區正職、且有參與員工分紅的同仁進行薪酬結構調整，將部分變動薪酬 (指員工分紅與獎金) 轉換為固定薪酬，調薪幅度相當於 2 成，以提昇人才留任與招募上的競爭力。而此薪酬結構調整，將不影響年度調薪作業。

台積電強調，未來會持續兼顧股東及員工利益，同時提供員工與股東優質的薪酬及報酬，以善盡企業社會公民責任。

台積電去年因應業務成長、技術開發需求及提前擴廠計畫，全年共啟用 5087 位新進員工。據去年度企業社會責任報告書指出，晶圓廠生產線技術員、工程師等直接員工薪資水準方面，平均整體薪酬約 26 個月本薪，月平均收入為台灣基本工資 3 倍。若以去年基本工資月薪 23100 元計算，等於台積電直接員工平均每月收入高達 69300 元。

台積電去年 4 月針對對台灣及海外全體同仁進行本薪調整，台灣調薪幅度約 3 至 5%、中國約 7 至 8%，其餘地區約為 3 至 5%。去年台積電全球員工總體薪酬 (不含退休金及福利) 中位數約 163 萬元，優於 2018 年的 158 萬元。