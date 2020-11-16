盤前財經大事搶先讀2020年11月16日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

日本第三季 GDP

法說會：國泰金、達亞

除權息：大魯閣

15 國簽署 RECP 經長：將盤點對石化、紡織、鋼鐵業影響

以中國、日本、韓國、東南亞國協等亞太 15 個國家昨 (15) 日簽署區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)，牽動未來全球經貿情勢變化，對此，經濟部長王美花表示，雖然實際降稅清單還未公布，但初步將盤點對台灣石化、紡織、鋼鐵業影響。閱讀全文...

台新銀理專 A 走 3 億元 創史上監守自盜最高金額

台新銀行中和分行高階周姓理專傳出因長期投資炒期指，為了填補期貨遭平倉的虧損金額，涉嫌監守自盜近 3 億元，犯下銀行史上金額最高的盜領客戶存款案。閱讀全文...

電源管理晶片市占挪移台廠享紅利 明年營運續旺

美中貿易戰自 2018 年 3 月爆發後，中國加速國產替代，其中，電源管理晶片因新開案驗證與發酵期長達 1 至 1.5 年，從貿易戰時程推算，台廠明年成長紅利可望陸續浮現，市占率將有再提升空間。閱讀全文...

抑制房價炒作 除了政策控管還要靠金融創新

台商境外資金回流，除了回台投資擴產外也順勢帶動房價重拾多頭大漲，高房價議題成為國會殿堂熱議話題，但想要抑制房價飆漲除了稅制、融資信用管制外，強化金融商品創新研發能力，也可適度引導資金轉進其他標的，避免一窩蜂湧入房市。閱讀全文...

【邱志昌專欄】瘋狗浪時代結束 股市長期溫和上揚

千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面；經過幾天開票劇烈拉鋸後，美國新任總統終於誕生。在上一次大選中，支持共和黨候選人的搖擺州，在這次選舉中有所改變。閱讀全文...