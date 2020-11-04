日月光投控中壢廠推廣社區關懷 攜老扶幼上課趣

日月光投控 (3711-TW) 中壢廠今 (4) 日舉辦「2020 吉祥樂學專案」及「樂讀種書 閱讀發光」導讀活動，提供樂齡長者多元豐富的健康照護與休閒活動，也同時協助孩子深耕閱讀，為孩子未來播下希望種子。

日月光投控表示，「吉祥樂學專案」已開辦至第三學期，提供日月光中壢廠周邊鄰里長者退休後，持續多面向學習，課程設計包含了健康促進、心靈調和及社會參與三大面向，並融入人文、科技及永續環保等創新元素。

由於課程跳脫一般樂齡學習既定架構，一推出三天內就報名額滿，為長者所開發設計多項亮點課程包括，手機影像拍攝與剪輯合成、環保手機喇叭製作、VR 科技體驗和線上遊戲角色開發等。

另外，此專案也帶領學員走出教室進行環境教育導覽，深入瞭解愛護大自然及環保永續重要性，期盼能夠帶給樂齡長者一場健康愉悅的學習饗宴。

「樂讀種書 閱讀發光」系列種書計畫則是在中壢、南投、高雄等鄰里及偏鄉地區，舉辦贈書、導讀，共捐贈近 2000 本繪本圖書，期望協助孩子深耕閱讀，為孩子未來播下希望種子。

第二場導讀活動已在中壢廠展開，與鄰里元生國小合作舉行，邀請 30 名國小一年級新生至日月光中壢廠同心園幼兒園聽故事，傳達人際互動間應有的尊重與體貼，導讀故事後，也進行 DIY 手作迷你盆栽，讓小朋友一起關懷地球，愛護綠色植物、珍惜大自然。

日月光集團中壢廠資深副總沈文智表示，公司開辦的兩個活動設定涵蓋老人與小孩，是現今社會中最需要關注的對象，吉祥樂學此次安排的課程中，增加 3C 的學習課程，報名期間就在鄰里間獲得很多討論與迴響，里民們都很開心能透過這個學習管道持續學習，接受新事物。

沈文智強調，日月光投控相當重視地球環境保護，也了解環保教育必須從小扎根，今年邀請元生國小新生來中壢廠區內，用聽故事的輕鬆方式，讓小朋友們了解環保就是珍惜資源，以及好好保護地球上的動植物。

日月光中壢廠也重視與周邊鄰里的良好關係，積極投入社區發展，持續對周邊學校清寒學生提供獎助學金及每季捐贈物資，逢年過節對周邊鄰里的清寒家庭及獨居老人捐獻物資包，未來將持續推動社區關懷。