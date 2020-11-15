黃仁勳獲頒臺大名譽博士 張忠謀親自引言祝福

NVIDIA(NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (15) 日獲臺大頒發名譽博士學位，以表彰他在人工智慧 (AI) 與高效能運算領域的重要貢獻，以及持續創新的精神，帶領 NVIDIA 成為全球最具影響力公司之一，台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀也親自錄製引言祝福。

張忠謀與黃仁勳交情深厚，此次典禮中張忠謀也錄製一段影片，讚許黃仁勳為一位非凡的領導者，更分享 NVIDIA 與台積電在過去超過 20 年的合作，創造傲人的成績並蓬勃發展。

張忠謀在祝福影片中表示，黃仁勳為臺大最年輕的名譽博士之一，如果他和我工作一樣多年，他至少還有 30 年的職業生涯，我很確定，在接下來的幾十年裡，我們可以期待黃仁勳的偉大成就。

黃仁勳指出，很榮幸能獲頒臺大名譽博士學位，這項榮譽也等同於對 NVIDIA 數以千計成就的認可，且許多臺大畢業生皆加入全球頂尖企業，包含許多 NVIDIA 長期的合作夥伴，如台積電、廣達 (2382-TW)、富士康、聯發科 (2454-TW)、矽品、華碩、微星等。

黃仁勳也指出，很榮幸能與台積電創辦人張忠謀及廣達董事長林百里獲得同樣的殊榮，他們是電腦業的巨頭，也是我的英雄。

黃仁勳 1999 年開創革命性的 GPU，不僅定義現代電腦繪圖技術，更徹底改變平行運算的世界。如今，更透過 GPU 深度學習，成功將 NVIDIA 轉型成一間 AI 運算公司，為當今各運算領域的發展與研究，帶來前所未有的突破。

去年，全球商界享有盛譽的《哈佛商業評論》評選黃仁勳為 2019 年度最佳 CEO；2017 年美國《財富》雜誌也評選他為年度傑出商業人士，強調 NVIDIA 的成就與不凡的企業文化。

此外，在黃仁勳帶領下，NVIDIA 締造多項紀錄，2010 年推出全球最快的超級電腦 Tianhe-1A；2011 年全球 GPU 出貨突破 10 億顆；2016 年推出引領 AI 革命的 Pascal 架構，打造全球首款深度學習超級電腦；2018 年推出開創光線追蹤世代的 Turing 架構。

今年更推出歷代 GPU 中，最大效能躍進的 Ampere 架構，並成功收購專精於高效能互連技術的 Mellanox 公司；顯見黃仁勳持續透過遠見與執行力，在 AI 領域創造驚人的成果。