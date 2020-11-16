嬌生將在英國啟動兩劑型新冠肺炎疫苗期試驗

據報導，美國製藥商嬌生公司 (JNJ-US) 持續在擴大新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗的臨床測試地域和類型，將在週一 (16 日) 於英國啟動一項新的後期試驗，針對數千名志願者進行兩劑型實驗性疫苗的測試方案。

領導英國地區試驗的科學家表示，這項研究計畫在英國 17 個地方招募 6000 名試驗參與者，隨後在全球招募 30000 名志願者。

共同領導該項試驗的南安普敦大學附設醫院兒科免疫學和傳染病學教授 Saul Faust 表示，在這項新的試驗中，受試者將被施打第一劑安慰劑或稱為「Ad26COV2」的實驗疫苗，然後在 57 天後接受第二劑疫苗或安慰劑。

嬌生公司最初於 8 月與英國政府簽署了兩劑型全球第三期臨床試驗協議，與 9 月份啟動的 60 萬人單劑實驗疫苗同時進行。嬌生表示，如果單劑試驗的結果是正面的，那麼與目前領先的競爭對手的兩劑型相比，嬌生的疫苗將可以簡化數百萬劑的分配量。針對兩劑型的疫苗來說，如果受試者未能再次回來注射第二劑疫苗，那麼功效可能就會受到影響。

先前，嬌生的競爭對手輝瑞 (PFE-US) 與該公司德國合作夥伴 BioNTech(BNTX-US) 研發疫苗後期試驗取得突破性進展，新冠疫苗有效性超過 90%，若順利在最終試驗中證實療效並獲得安全性數據，最快 11 月下旬向美國 FDA 申請緊急使用授權，並有望在明年廣泛使用，為經濟和生活將回復正常帶來希望，促使美股大漲。