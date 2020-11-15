陶冬：疫苗測試刺激市場期盼 選舉結果衝擊政經前景

瑞士信貸第一波士頓董事、亞洲區首席經濟分析師陶冬在個人部落格發文，認為絕大多數共和黨議員（包括兩院共和黨領袖）對於拜登當選至今仍未出聲祝賀，看得出敵意甚濃，拜登未上任就已經成為跛腳鴨。反對黨估計為反對而反對，拜登的政策無法得以通過立法當局，美國經濟陷入 W 型衰退。以下為部落格全文：

上周發生了兩件大事，之後都需要等下文，但是股市升了，風險資產市場活躍了。第一件大事是星期一一家美國上市的藥廠率先宣佈，COVID-19 疫苗的三期結果顯示 90% 的有效性，市場認為抗疫勝利在望，飽受疫情摧殘的實體經濟股票大升。

第二件大事是，經過一輪熙攘之後，週五喬治亞州重新點票確認拜登勝出，川普團隊在亞利桑那州撤訴，總統選舉結果似乎塵埃落定。在確定性提高的預期下，美股引領全球股市走強，資金增加槓桿。在債市，「拜登交易」繼續發酵，資金擔心民主黨當政導致財政狀況惡化，國債被拋售，十年期國債利率攀至 0.9%。中國出現高信用評級債務連續違約，信用債市場震盪。

英國的脫歐談判依然僵持，未見突破性進展，唐甯街高管離職，不過匯市陷於疲勞，無大反應。上周美元匯率先升後穩，石油期貨先升後穩，黃金期貨先跌後穩，三者均與疫苗突破有關，市場期待疫情穩定帶來經濟穩定，不確定性下降。

疫苗如筆者所料，在 10-11 月首個獲選疫苗公佈出令人鼓舞的三期結果，估計未來數周還會有其他疫苗的好消息出來。這對於陷入困境的經濟和部分行業，不啻於雪中送炭，市場也應該有所反應。不過美國的航空公司在消息宣佈的當天股價平均漲 15%，英航 25%，生產飛機引擎的 RR 的股價暴升 44%，就未必合理了。

疫苗正式全面推向市場，最早也要等到明年 2 月，大規模注射更遲。根據已公開數位，目前領先的 mRNA 疫苗年產量大約 23 億支，滅活疫苗大約 6-7 億支，腺病毒如果證明安全再加 4 億支，以每人需要接種兩支計算，明年共有 17 億人口可能通過疫苗獲得對新冠病毒的抗體，但是大多數是在明年下半年接種。疫苗無法制止今年冬季預期的大流行，也無法制止美歐經濟的第二次探底。

歐美股市炒作週期性復甦，可能早了一點。筆者認為這次經濟復甦，中國和中國之外的世界可能會走出不一樣的道路，由於中國消費者的資產負債表不需要重新修復，內需會有較快的恢復（當然也取決於未來中國的疫情防控）。歐美（尤其是美國）消費者的現金流可能斷裂，繼而衝擊投資熱情和銀行資產品質。

隨著北卡羅蘭納州、喬治亞州和賓夕法尼亞州點票工作結束、川普法律團隊撤回在亞利桑那安州上訴，拜登所獲選舉團票數已經超過 300 票，遠高過當選的 270 票門檻，正常程式下他會成為第 46 任美國總統。川普翻盤的機會不大，但是他選擇如何退下總統寶座卻對未來的權力交接、美國經濟政策的推出十分重要。

絕大多數共和黨議員（包括兩院共和黨領袖）對於拜登當選至今仍未出聲祝賀，看得出敵意甚濃。喬治亞參議員補選中只要共和黨拿下一席（目前兩席均處領先地位），共和黨就可以保住對參院的多數黨控制。如果此情形出現，拜登未上任就已經成為跛腳鴨。反對黨估計為反對而反對，拜登的政策無法得以通過立法當局，美國經濟陷入 W 型衰退。

民主共和兩黨各取國會一院經常發生，兩黨黨政到了置國計民生於不顧卻不多見，過去數月雙方的行為可以用令人髮指、毫無底線來形容。拜登如果被正式確認當選，美國選舉的不確定就大體上清晰了，但是這未必帶來經濟不確定的消失，政策不確定性繼續存在，甚至進一步惡化，對此投資者應該有足夠的心理準備。

本周關注點有三，美國的選情、歐洲的疫情、中國的資料。川普最快本周會對大選做出一個回應，有可能隱晦地認輸（如討論四年後再選），也可能拒不認輸，這些對市場氣氛乃至全球經濟帶來重大的影響。歐洲的疫情仍在迅速蔓延中，法國的鎖國會不會帶來其他國家仿效值得留意。中國的十月月度資料揭曉，零售和出口數字都值得期待。美國十月份零售數字預計貼近疫情之前水準，工業生產增長則開始放緩。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘