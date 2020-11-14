〈熱門股〉王品Q3財報亮眼 睽違近2年半股價重回百元

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 第三季財報大幅優於法人預期，每股純益 (EPS) 衝上 3.6 元，並創 26 季來新高紀錄，激勵本周股價大漲 28.44%，最高一度達 102 元，是 2018 年 6 月下旬以來首見進入百元俱樂部，未來一周準備挑戰站穩百元關卡。

王品第三季合併營收 44.59 億元，年增 6.03%，營業毛利 21.41 億元，年增 17.26%，毛利率 48%，年增 4.59 個百分點，營業利益 4 億元，年增 113.2%，營業利益率 8.95%，年增 4.5 個百分點，稅後純益 2.74 億元，年增 111.94%，每股純益 3.6 元，創同期次高和 26 季來新高紀錄，大幅優於法人預期。

而王品前三季也順利轉盈，稅後純益 1.9 億元，年減 36.6%，每股純益 2.52 元。

王品強調，正積極透過品牌轉型、開發新商模和火鍋群加速展店等持續強化營運，對後市景氣和成長表現樂觀。

為因應 2021 年持續展店計畫，王品已提出「王品黑馬計畫」，首次對外招募集團中高階營運主管，共提出儲備店長、儲備營運區主管職缺 30 名。

法人則看好，2021 年王品營運將因中國市場恢復正常以及在台灣市場積極展店，而有大幅成長的機會。