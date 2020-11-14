明基材偏光板滿載到明年首季 醫材、電池隔離膜營運轉佳

偏光板廠明基材 (8215-TW) 13 日召開法說會，展望未來，董事長暨執行長陳建志表示，面板報價持續正向發展，連帶偏光片供給維持緊俏狀態，估到明年首季產能利用率都將維持滿載，近年跨入的電池隔膜、醫療事業，也可望隨著市場需求回溫，營運轉佳。

陳建志指出，今年因為疫情，醫療事業轉深化台灣市場，產品陸續在各大通路上架，相關醫材產品也打入各大醫療院所使用，前 3 季仍維持成長，預期在中國、台灣、各國市場回溫下，營運動能可期。

電池隔離膜方面，陳建志表示，第 4 季產品以可進入產能階段，最快本季或明年首季就可以貢獻獲利，看好未來電池產業將成為各國戰略物資，相關需求可望持續成長，不排除有擴產計畫，但仍會視中國、日本客戶進度評估。

本業偏光板方面，明基材總經理劉家瑞表示，第 4 季面板報價仍正向，整體面板訂單能見度樂觀，預期偏光板第 4 季到明年首季市場供需狀態保持健康，且明基材產線也可維持滿載水準，但價格是否跟進面板調整，還是要評估，短期受匯率波動價大，因產品以美元計價、購料則多以日圓計價。

明基材目前營收占比仍以偏光板為主，營收占比達 80-85%，醫材事業則維持 1 成以上，電子隔離膜則占 3-5%。

明基材第 3 季稅後純益 1.16 億元，季增 51.18%、年增 69.46%，每股純益 0.36 元，累計前 3 季，稅後純益 2.25 億元，年增 0.1%，每股純益 0.7 元。