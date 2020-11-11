〈雙11捎捷報〉東森購物見3名千萬刷手 專買王品餐券、iPhone

東森 (2614-TW) 轉投資東森購物今 (11) 日公布雙 11 購物節初步戰績，清晨總銷售額突破億元，中午前更出現 3 位千萬刷手，下單第 1 名的會員一口氣購買超過 2000 組王品集團餐券，總額超過 1300 萬元，另 2 名會員則專搶 Apple 產品，其中一人鎖定 iPhone，下單超過 500 支手機，總金額超過 1200 萬元，另一人則狂掃 Apple Watch，下單超過 1000 支，總銷售額逾 1000 萬元。

除了千萬刷手外，東森購物統計，有 11 名消費者刷破百萬元，下單商品主要以 3C 產品和餐券為主，包括 Apple 產品、Vivo V17、SONY Xperia、OPPO A3，以及餐券 (王品集團 / 饗食天堂 / 漢來)。

東森購物進一步觀察整體消費者輪廓，女性會員占 65%、男性會員占 35%，其中，以北部會員占大宗，40-49 歲會員是消費主力。

若就各項商品銷售件數來看，東森購物統計，舒潔衛生紙榮登第 1 名，其次為王品西堤餐券、iPhone 11 128G、王品夏慕尼餐券、AirPods Pro、春風衛生紙、王品陶板屋餐券、王品西堤餐券和王品聚餐券。

以銷售總額來看，以 iPhone 系列手機、王品集團餐券、AirPods Pro、自然美賦活膠囊組、iPad、SONY Xperia、Apple Watch 最高，總銷額超過 8000 萬元。

此外，東森購物今年特別與 7-ELEVEN 交貨便攜手合作，常溫、冷凍雙溫包裹店取服務一次到位，也成功助功業績。