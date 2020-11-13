下一任SEC主席人選 會是華爾街最害怕的監管鷹派？

拜登的過渡期才剛展開，銀行和投資公司已開始擔心接下來領導美國證券交易委員會 (SEC) 的可能人選。

有消息傳出，美國商品期貨交易委員會前任主席 Gary Gensler 和紐約南區前任聯邦檢察官 Preet Bharara 為拜登顧問小組正在討論的 SEC 潛在人選，兩人在監管方面的強硬態度頗具盛名。

Gary Gensler 在 2009 年至 2014 年歐巴馬執政期間擔任美國商品期貨交易委員會主席，也是《多德 - 弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act) 的重要推手之一，為金融監管市場帶來重要革新，其在任期間還對涉嫌操縱操縱全球 Libor 的大型投資銀行提起訴訟。

美國商品期貨交易委員會前任主席 Gary Gensler (圖：AFP)

一位知情人士稱，Gensler 已和 SEC 其中一名高級職員聯繫，以便瞭解機構情況。早前報導指出，拜登將任命 Gensler 為下一屆政府的華爾街監管計畫提供建議。

另外，身為前任聯邦檢察官的 Preet Bharara 曾辦理華爾街多宗內線交易，其中最著名的為知名對沖基金 SAC Capital 的起訴案。

紐約南區前任聯邦檢察官 Preet Bharara (圖：AFP)

針對上述傳聞，拜登的交接小組並未回應評論請求，Gensler 及 Bharara 亦未回應。

知情人士透露，其他可能人選包含 SEC 前任委員 Kara Stein、SEC 現任委員 Allison Lee、曾參與《陶德 - 法蘭克法案》研擬作業的前任財政部長高級助手 Michael Barr，以及喬治城大學法學教授 Chris Brummer 等。

一般來說，SEC 主席通常隨著政權交接而宣布辭任，並任命其中一名委員作為代理主席，直到新任總統提名下任人選並獲參議院同意為止。

Jay Clayton 為川普執政期間任命的 SEC 主席，目前其尚未表態是否辭任以及下一步計畫。