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下一任SEC主席人選 會是華爾街最害怕的監管鷹派？

下一任SEC主席人選 會是華爾街最害怕的監管鷹派？ (圖：AFP)
下一任SEC主席人選 會是華爾街最害怕的監管鷹派？ (圖：AFP)

拜登的過渡期才剛展開，銀行和投資公司已開始擔心接下來領導美國證券交易委員會 (SEC) 的可能人選。

有消息傳出，美國商品期貨交易委員會前任主席 Gary Gensler 和紐約南區前任聯邦檢察官 Preet Bharara 為拜登顧問小組正在討論的 SEC 潛在人選，兩人在監管方面的強硬態度頗具盛名。

Gary Gensler 在 2009 年至 2014 年歐巴馬執政期間擔任美國商品期貨交易委員會主席，也是《多德 - 弗蘭克法案》(Dodd-Frank Act) 的重要推手之一，為金融監管市場帶來重要革新，其在任期間還對涉嫌操縱操縱全球 Libor 的大型投資銀行提起訴訟。

美國商品期貨交易委員會前任主席 Gary Gensler (圖：AFP)
美國商品期貨交易委員會前任主席 Gary Gensler (圖：AFP)

一位知情人士稱，Gensler 已和 SEC 其中一名高級職員聯繫，以便瞭解機構情況。早前報導指出，拜登將任命 Gensler 為下一屆政府的華爾街監管計畫提供建議。

另外，身為前任聯邦檢察官的 Preet Bharara 曾辦理華爾街多宗內線交易，其中最著名的為知名對沖基金 SAC Capital 的起訴案。

紐約南區前任聯邦檢察官 Preet Bharara (圖：AFP)
紐約南區前任聯邦檢察官 Preet Bharara (圖：AFP)

針對上述傳聞，拜登的交接小組並未回應評論請求，Gensler 及 Bharara 亦未回應。

知情人士透露，其他可能人選包含 SEC 前任委員 Kara Stein、SEC 現任委員 Allison Lee、曾參與《陶德 - 法蘭克法案》研擬作業的前任財政部長高級助手 Michael Barr，以及喬治城大學法學教授 Chris Brummer 等。

一般來說，SEC 主席通常隨著政權交接而宣布辭任，並任命其中一名委員作為代理主席，直到新任總統提名下任人選並獲參議院同意為止。

Jay Clayton 為川普執政期間任命的 SEC 主席，目前其尚未表態是否辭任以及下一步計畫。

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