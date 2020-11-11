拜登「交接小組」名單出爐！反映未來經貿與金融監管方向

美國新科總統拜登 (Joe Biden) 近期除了推出防疫計畫，還需加緊腳步成立交接小組以加速銜接政權，目前已自民主黨進步主義派中招募金融、貿易和銀行監管專家，反映出未來拜登在經濟、貿易與金融監管的方向。

為了能順利自川普政府轉移政權，拜登週二 (10 日) 公布「交接小組」名單，儘管名單中提及的人士最終不一定都會加入內閣，但通常這個交接小組多與新任總統的優先任務與價值觀有關。

經濟

從聯準會與財政部人選方面發現，減少經濟不平等是拜登的訴求之一，其中包含財政部團隊中的 Mehrsa Baradaran ，他曾敦促聯準會應在家庭建立銀行賬戶方面實施更積極措施，以確保大眾進入金融體系。

財政部團隊也能從中看出未來工會的影響程度，或政府可能透過哪些重點投資來促進經濟成長，以財政部團隊中麻省理工學院的 Simon Johnson 為例，Johnson 認為美國核心問題是缺乏基礎科學的公共投資，並建議為中型城市的研究機構提供資金。

財政部團隊還包含關注永續性發展與私人融資的 Nancy Lee，以及被點名進行大範圍經濟機構審查的 KeyBank 高層 Don Graves，Graves 過去是歐巴馬時期的國內與經濟政策主任。

貿易

貿易方面聚焦於工會與國際合作，其中包括招募美國勞工聯合會和產業工會聯合會 (AFL-CIO) 會長 Julie Greene 以及美國製造聯盟 (AAM) 的政府事務副總裁 Riley Ohlson 。

財經團隊還包含歐巴馬時期的白宮經濟委員會前副主任 Jason Miller，Miller 過去致力於替美國製造業創造更多就業機會。

國際合作方面則招募美國導演工會 (DGA) 負責政府事務的 Celeste Drake ，他過去曾於川普的北美自由貿易協定重新談判期間，為美國貿易代表署 (USTR) 提供建言。

金融監管

金融監管方面找來曾任 2009 年至 2014 年商品期貨交易委員會 (CFTC) 主席的 Gary Gensler，Gensler 參與監督 2009 年金融危機後相關金融改革的實施，以及智庫美國進步中心 (CAP) 中負責經濟政策的常務董事 Andy Green 。

另外，還包含華盛頓公平成長中心 (Washington Center for Equitable Growth) 政策董事 Amanda Fischer，是智庫 Better Markets 的執行長，並曾對川普試圖放寬銀行規定提出批判。