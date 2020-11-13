日勝生新北三芝樂齡建案Q4公開 採租售並行

日勝生 (2547-TW) 在原有「建設營造」、「營運事業」、「健康樂齡地產」三大事業體外，加入「循環經濟事業」發展經營，擴大執行健康樂齡，其中新北三芝健康樂齡宅已在 9 月開始潛銷，本季正式銷售，將採租售複合營運型態。

日勝生表示，康養樂齡事業經多年規劃並實際運營，三芝案已在去年 12 月取得建築執照，今年第二季開工，第四季將推出「日勝生銀光計畫」，首創租售複合營運型態的康養樂齡園區，銀髮族將是日勝生銀光計畫社區的智慧資產，與社區共居共榮。

日勝生指標建案「日勝生銀光計畫 - 三芝案」規劃圖。(圖：日勝生提供)

日勝生指標建案「日勝生銀光計畫 - 三芝案」，基地面積約 5864 坪，規劃總樓板面積約 1 萬 9303 坪，包含出售型樂齡宅「日初不老莊園」及出租型樂齡宅「樂陶居 - 三芝館」。由於鄰近的三芝雙連安養中心經衛福部連續評鑑為老人福利機構優等獎，為完備日勝生銀光計畫園區建置，日勝生並延請曾經執掌三芝雙連安養中心的蔡芳文總顧問擔任「日勝生銀光計畫」營運長，參與樂齡園區的軟硬體規劃，並負責出租型「樂陶居」整體營運。

日勝生主管指出，三芝案中的出售型樂齡宅「日初不老莊園」案，估計總銷約 35 億元。

依據國發會統計，台灣 2018 年已為高齡社會 (65 歲以上占總人口 14%)，加上 2020 年總人口數開始呈現負成長，推估將於 2025 年邁入超高齡社會，屆時 65 歲以上占總人口將達 20%。 而今年每 10 位銀髮族就有 1 位 85 歲以上，估計 2070 年比率將增加至 27.4%。

日勝生康養樂齡事業自 2018 年開始經營「樂陶居 - 中和館」，已打響口碑，更因貼身服務體認到銀髮族的身心需求。日勝生觀察，銀髮長輩打拼一輩子，多數傾向自宅養老，但原住處設施並非銀髮友善，長輩期待能有所陪伴的願望也不易滿足。

為此，「日勝生銀光計畫」除了配合不同類型銀髮族需求，推出租售併行的樂齡住宅，並在三芝打造兼具適老空間與樂齡服務的康養園區，以銀髮共居共榮的生活圈，支持長者身心健康。

日勝生指出，三芝案出售型「日初不老莊園」與出租型「樂陶居 - 三芝館」延續日勝生樂陶居的客製化服務，由於康養服務著重健康促進與呵護，日勝生在園區建置超寬頻 (UWB) 定位技術與雲端監護系統，設置護理師、營養師及社工，並與馬偕醫學院、明新科技大學、聖約翰科技大學的醫護、長照、健康休閒相關科系合作，以完備長照專業並延攬更多長照人才。

日勝生 2020 年前三季稅後純益 2.73 億元，每股純益為 0.3 元。