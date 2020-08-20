類出國商機發酵 正統日式風情日勝生加賀屋住房率攀升

隨著國外疫情尚未舒緩，國際旅遊幾近停擺，不過台灣「類出國」商機正夯，日勝生 (2547-TW) 開啟純日式旅館的風呂文化日勝生加賀屋，近期推出「加賀納涼祭」活動，不用去日本也能品味日式夏日涼意的文化體驗，頗受住客好評。

同時，隨著口碑持續發酵，5 月開始即帶動整體日勝生加賀屋住房率，在夏日溫泉淡季逆勢攀高，成績表現相當亮眼。

蟬聯 2 年米其林酒店推薦的日勝生加賀屋酒店，今年初住房率表現不俗，但也不免隨著新冠疫情受到衝擊，不過日勝生加賀屋董事長吳仁恩，隨時積極調整營運策略，傾聽新世代客群的消費需求，配合靈活社群行銷方式，讓住房率從 4 月起逐步彈升，餐飲也因加賀屋持續精進料理食材，業績回穩，近期配合「納涼季」推出的宇治抹茶冰，由於外型討喜、高貴不貴，大獲年輕網美們好評，也為日勝生加賀屋帶進新的年輕消費族群。

而專為滿周歲的小寶貝設計，以台灣傳統的抓周和收涎習俗作為基底，添加日式元素，融合「百日初食宴」和「一升餅」的日勝生加賀屋抓週寶貝宴，近三個月平均單月訂購數可達 50 場，在日勝生加賀屋寬敞室內場地內，讓親朋好友一起穿著日式花浴衣進行抓周宴，與小寶貝留下美好紀錄，深得父母長輩的歡心，也讓日勝生加賀屋開拓出另一片業績藍海。

日勝生加賀屋以正統日式款待高端旅館著稱，是日本加賀屋唯一海外分店，座落於 1896 年台灣第一家日式溫泉旅館古蹟與文化的「天狗庵」遺址，門前仍保留著 124 年歷史的天狗庵石階與石柱古蹟。日勝生期望藉此延續台灣北投溫泉文化啟始的歷史軌跡，並藉由加賀屋的傳統日式款待，傳遞古人百年前打造天狗庵的溫度。

日勝生加賀屋秉持頂級職人工序，推出限量日式桃山月餅－「紫耀金月」。(圖：日勝生提供)

隨著中秋佳節將近，日勝生加賀屋也推出限量日式桃山月餅「紫耀金月」禮盒，外盒設計以「加賀友禪」描繪金澤四季之美，融入秋季紅楓及鳳凰飛舞，內裡設計金色圓點的波紋則象徵北投溪；點心師傅採數十道職人工序，選用桃山皮月餅（源於日本桃山屬於和菓子的一種），製作過程頗為繁複，非使用麵粉改以白豆沙餡揉入蛋黃捏製，滋味細膩，日勝生加賀屋致力在細節，處處讓消費者體會到專業與用心，配合多元銷售策略推動，為今年下半年整體業績表現添增續航力道。