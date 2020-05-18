日勝生開發軌道經濟市場 今年桃園青埔建案已銷5成

上市建商日勝生 (2547-TW) 開發軌道經濟市場，今年由海悅 (2348-TW) 代銷在桃園青埔推出的「日勝新京站」建案，目前 150 戶可售戶數已售出 5 成，預計 2021 年第 1 季取得使用執照、交屋，是今年日勝生首宗推案。

日勝生董事長林榮顯今 (18) 日在股東會上表示，今年初新冠疫情嚴峻，國內外經濟都受到衝擊。日勝生已著重多元事業發展，除原有「建設營造」、「營運事業」、「健康樂齡地產」三大事業體之外，現也正努力朝「循環經濟事業」發展經營，希望集團接下來四大事業能齊頭並進，成為公司穩定獲利來源。

日勝生正式外公開銷售的桃園青埔「日勝新京站」，預計明年第 1 季取得使用執照，由於位居高鐵青埔站與機捷站樞紐，基地面積 1099 坪，由海悅代銷、已售出 5 成。也顯示日勝生建設事業策略，除依循軌道經濟創造市場需求，也參與重大交通建設周邊及潛力土地開發案，如新得標的高雄站東都市更新及公共建設相關的開發案。

此外，日勝生將循環經濟做為集團重點事業，已設立日勝生 100% 持有的子公司「日鼎投控」，將作為發展循環經濟的投資主體，並整合旗下循環經濟事業之子公司「日鼎水務」及「鼎勝綠能」於汙水處理、環保規劃營造及廢棄物轉能源等業務。

日勝生今日股東會也通過，每股將配發 0.6 元現金股利。