桃園青埔房市交易熱 日勝生18億元住宅個案4個月完銷

桃園青埔房市交易夯，日勝生 (2547-TW) 推出由海悅 (2348-TW) 代銷的桃園青埔「日勝新京站」住宅，已全部完銷；日勝生主管指出，新建案預計明年第二季陸續交屋；該建案總銷金額達 18 億元。

日勝生主管指出，日勝生循軌道經濟模式，推出「日勝新京站」案，主打鄰近高鐵、機捷、客運轉運站及 IKEA 的便利機能，產品定位 18 坪一房與 27 坪二房精品宅，每坪單價近 40 萬元，總價門檻落在 800 萬至 1100 萬元。藉由市場區隔的低總價與不二價銷售策略，4 月推出後，四個月達成住宅完銷目標。

由於緊鄰該建案的 IKEA 桃園旗艦店，已在 7 月下旬開幕，加上與鄰近 Xpark 水族館、Outlet 及影城形塑完整商圈與消費力，日勝生看好商機，將在下一階段推出保留的日勝新京站店面戶。

日勝生桃園青埔新建案推出銷售 4 個月 151 戶住宅全售出。(圖：日勝生提供)

至於穩定獲利的循環經濟事業，日勝生主管指出，子公司日鼎水務建置全台最大桃園污水下水道系統，目前每日可處理污水量 5 萬噸，桃園地區接管戶數已超過 9.1 萬戶。

日勝生也拓展觸角，鼎勝綠能與中鼎集團信鼎公司合作聯盟，7 月獲選為經濟部「彰濱工業區資源化處理中心新建營運移轉計畫 (BOT) 案」最優申請人，目前正與工業局進行議約程序，該計畫議約完成後，預計將 4 年內完工，每天可處理 700 餘噸固體廢棄物及污泥，每年再生發電量估計可達 1.5 億度。

同時，日勝生健康樂齡事業指標案「三芝智慧健康樂齡宅」已取得建照，鄰近雙連安養中心、南眺大屯山系，位於淡金公路旁基地面積 5864 坪，規劃總樓板面積約 1 萬 9303 坪，將在今年第三季開工與預售。