比特幣衝上16000美元攀逾兩年新高 板卡廠受惠

全球疫情升溫，加上美國對中國又祭出新一輪封殺令，市場避險情緒再起，加上日前部分支付業者開放使用虛擬貨幣交易，激勵比特幣衝上 16000 美元大關，創逾 2 年高點，帶動挖礦概念股撼訊 (6150-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW) 一度攻上漲停。
根據最新報價，比特幣站上 16000 美元大關，近一日最高來到 16480 美元。
比特幣去年因礦災影響，價格一度跌破萬元，板卡廠庫存水位也偏高，但隨著中國加快區塊鏈發展、比特幣第三次獎勵減半、PayPal(PYPL-US) 宣布允許用戶使用加密貨幣交易，讓比特幣重啟漲勢，近期又在全球避險情緒帶動下，成為資金避險標的。
台廠中除撼訊、青雲、麗臺外，挖礦概念股還包含華擎 (3515-TW)、映泰 (2399-TW)、承啟 (2425-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 等都可望受惠比特幣挖礦商機。
不過，板卡廠普遍對挖礦商機、庫存保守看待，尤其是礦災後，皆認為比特幣是短期機會財，營運將著重強化既有商機、風險分散，展望今年，廠商也普遍看好隨著在超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等新品推出下，可望帶動買氣，第 4 季營運可望續旺，短期零組件則相對吃緊。