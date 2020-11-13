基金經理：專注長期基本面佳企業 不再買進疫情相關類股

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗臨床試驗傳出佳音後，美股大漲，投資人轉向受疫情重創的產業。然而，澳洲基金管理公司 (Castle Point Funds Management) 創始人 Richard Stubbs 表示，他已經捨棄了疫情相關的主題，不會買進像是「居家經濟」或「商業活動重啟」等類股。

Stubbs 說道，他的目標是具有強勁基本面的公司，因為這些公司才有能力承受這種短期的市場波動。他認為，只看向短期收益、依靠選舉結果和其他不可控制的因素來進行投資，猜測動盪時期哪些產業會比其他產業更好，往往是不會成功的。

根據數據顯示，該公司主要投資於澳洲和紐西蘭的股票，該公司的「Castle Point Ranger Fund」基金在今年的回報率約為 22%，超越 92% 的同業。Stubbs 指出，股票衍生商品、現金和債券在意外的低迷時期幫助保護了該基金。衍生產品約占該基金的 1%，而現金和債券則約佔 19%。

Stubbs 也表示，他的一些頂級股票持有，都是長期基本面佳的公司。像是商務旅行公司 Corporate Travel 近期因疫苗消息而上漲。

全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 在先前則表示，投資人應該進行多元化的投資，才能為財富進行保值，意味著除了投資股票以外，也應投資不同產業、貨幣和國家。

他也表示，黃金不是高回報資產，但是卻能有效分散資產。相反，房地產就不是投資的好標的，因為它不具備流動性。而像是比特幣等的加密貨幣則是面臨三個問題，難以交易、波動很大、並且有受到政府禁止的風險。