小摩：疫苗利多加持 投資人可增加全球股市押注

摩根大通策略師增加了對全球股票的風險押注，並進一步減持主權債務，認為本週在新冠疫苗的樂觀消息，將就此改變市場格局。

由 Marko Kolanovic 領軍的策略師表示，疫苗研究方面的突破，可以讓投資人不必過於擔心疫情再起，而將眼光瞄準於全球經濟的廣泛重啟。在第 3 季企業財報表現良好，以及美國大選結果的利多之下，有望進一步支持股市。

摩根大通尤其看好價值股的反彈。他們在本週的報告指出，在全球普遍擴張，國會兩黨分治，而疫苗消息樂觀的背景下，應該標誌著價值股的突破點，這些股價先前因疫情危機而備受打擊。

根據報告，摩根大通將股票「增持」的比例，由從 8% 提高到了 10%，將政府債券「減持」的看法，由 - 11% 調整到了 - 12%，同時也下調了公司債券增持的部位。

摩根大通表示，目前在模型投資組合中，繼續維持親風險的配資策略，預計股市會延續上漲，而債券將會下挫。

摩根大通指出，全球價值股會見到表現良好的周期，相對於美國股票，他們更看好其他地區的股票。

今年以來，價值股的代表 iShares Russell 1000 Value ETF，迄今仍下挫 5.6%，相較之下，其對手 iShares Russell 1000 成長 ETF 迄今已上漲了 28%。