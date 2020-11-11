IBM前CEO：即使疫苗上市 遠距工作趨勢仍將延續

在美國製藥商輝瑞與德國生技公司 BioNTech 宣布，研發的新冠肺炎疫苗預防感染有 90% 以上有效力後，全球股市普遍上漲，不過市場也擔心，疫情期間帶來的遠距工作趨勢恐將因此退燒；IBM (IBM-US) 前執行長 Ginni Rometty 對此指出，疫苗上市後，疫情促成的數位轉型、遠距工作等趨勢，仍將持續下去。

Rometty 接受採訪時指出，即使隨著疫苗出現，全球回復到正常水平，數位科技也將持續改變企業運營方式，由疫情所帶動的趨勢，並不會因為疫苗的出現而逆轉。

她補充表示，未來企業將持續提出混合型態的工作模式，也就是部分員工在辦公室工作，而另一部分則是在家進行遠距工作。

Rometty 說，疫苗使我們恢復到新的常態，但是相信，混合型態的工作方式將保留，數位轉型也會持續。

IBM 新任執行長 Arvind Krishna 先前表示，疫情暴露出不少企業的不足，促使企業採取 AI 與基於混合雲的 IT 架構，以建構企業內部彈性，同時為 5G 與邊緣運算等新興技術做準備。Krishna 也表示，在下一個階段戰略，IBM 將透過混合雲、多雲技術等，搶進新興技術的市場。

據企業雲端運算廠商 Nutanix 的混合雲調查報告 (Nutanix Hybrid Cloud Survey) 顯示，將近 95% 的受訪認為，混合雲部署將有助於企業在多雲端環境當中的 IT 架構和運作，並解決許多企業人員短缺和孤島式管理等的問題。