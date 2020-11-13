利多消息連發 全球股票基金過去一週流入445億美元 寫歷史新高

疫苗喜訊加上大選結果利多連發，為全球股票基金市場吸引大規模資金，流入量再創歷史新高。

美國銀行 (BofA) 和基金追蹤機構 EPFR Global 共同數據顯示，截至 11 月 11 日當週，股票基金共流入 445 億美元，創下歷史新高，其中流入美國市場資金額高達 325 億美元。

此外，截至 11 月 11 日當週，全球交易所買賣基金 (ETF) 吸引了 387 億美元的資金流入，其餘則流入共同基金 (mutual funds)。

(圖：美國銀行)

輝瑞 (Pfizer) 及德國生技公司 BioNTech SE 週一 (9 日) 發表最新研究，稱雙方共同研發的潛在新冠疫苗有效率高達 90%，疫苗利好刺激風險情緒，將追蹤 47 個國家的 MSCI 世界指數 (MSCI All Country World Index) 推至新高。

除了疫苗消息外，拜登入主白宮加上國會分立的組合，削弱了市場對於增稅、提高科技業監管的擔憂，一樣引發投資人正面迴響，種種好消息本週催生類股輪動，投資人紛紛轉向價值股和週期性產業。

美國銀行數據顯示，截至 11 月 11 日當週，美國大盤股流入資金額高達 236 億美元，成長股流入 37 億美元，價值股則流入 24 億美元。

從產業別來看，科技業流入資金達 20 億美元，創下歷史第 12 高紀錄，能源業流入資金也創下 2015 年 4 月以來最多，金融業則流入 13 億美元，為 6 個月以來最高。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 表示，投資人很可能繼續採取槓鈴策略 (Barbell strategy)，即在疫苗問世前佈局大型科技股及週期性股票。